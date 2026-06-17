Miércoles, 17 de junio de 2026

- INGLATERRA-CROACIA. Arlington (Texas, EE.UU.). La selección inglesa, obligada como favorita, pero con debates abiertos dentro de la plantilla, comienza este miércoles (20.00 GMT) su participación en el Mundial y lo hace en el AT&T de Arlington contra la de Croacia, el rival más complicado de su grupo, ante el que persiste el recuerdo de la eliminación en la semifinal del Mundial de Rusia 2018. Por Óscar González.

- GHANA-PANAMÁ. Toronto (Canadá). Panamá y Ghana debutan este miércoles (23.00 GMT) en el Mundial 2026 en un partido que puede marcar el destino de ambas en el Grupo L, que completan Inglaterra y Croacia, y que aparece como una oportunidad casi obligatoria para sumar antes de afrontar a los dos grandes favoritos de la zona. Por Julio César Rivas.

- UZBEKISTÁN-COLOMBIA. Ciudad de México. La selección de Colombia, con varias figuras en un gran momento que ilusionan a su afición en su regreso a una Copa del Mundo, se enfrentará este miércoles (04.00/02.00 GMT) a una debutante, la de Uzbekistán que dirige el italiano Fabio Cannavaro, un campeón del mundo como jugador. Por Gustavo Borges.

. Previas de los partidos República Checa-Sudáfrica, México-Corea, Suiza-Bosnia y Herzegovina y Canadá-Catar, y actualidad del resto de selecciones.

- JORGE BURRUCHAGA (Entrevista). Miami (EE.UU.). Jorge Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en 1986, asegura en una entrevista a EFE que ve a la Albiceleste lista para repetir el título conquistado hace cuatro años. Por Hugo Barcia.

- Madrid. Hay imágenes que el fútbol conserva durante décadas sin comprenderlas del todo. Alemania'74. Minuto 80 de un Brasil-Zaire. Falta al borde del área. Rivelino, uno de los grandes especialistas de su tiempo, se dispone a golpear el balón. De repente, un defensor africano sale disparado de la barrera antes del lanzamiento y despeja la pelota con una patada tan inesperada como desconcertante. Por Juan José Lahuerta.

- Newark (EE.UU.). Una hazaña olvidada en el cajón de las estadísticas. Haití puede decir con orgullo que una vez ganó a la selección brasileña. Pocos conocen la heroica victoria, pero ocurrió en un lugar tan insospechado como Trinidad y Tobago, en la Copa del Caribe de 1999.

- Miami (EE.UU.). Las principales líneas de cruceros transformarán sus barcos en "fan zones" flotantes con menús y fiestas temáticas para el Mundial, garantizando a los pasajeros la transmisión satelital en vivo de todos los partidos en alta mar a través de pantallas gigantes en cubierta, bares deportivos y en los propios televisores de cada camarote.

- Ciudad de México. Como miles de aficionados mexicanos, José Luis Herrera llevaba décadas esperando el regreso de un Mundial a su país, una pasión que durante más de 20 años alimentó coleccionando álbumes Panini, recuerdos mundialistas y una tradición familiar que hoy busca transmitir a su sobrino

- Redacción Deportes. Hace un año, Yasin Ayari aseguraba que "en el fútbol, todo se trata de tiempo". Su declaración, al portal de su equipo Brighton & Hove Albion de la Premier inglesa, terminó siendo profética. Por María José Rey.

Redacción deportes. El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se presenta con el gran favorito en la octogésima novena edición de la Vuelta ciclista a Suiza, que se disputa entre este miércoles y el domingo y que constituye el último ensayo general antes del Tour de Francia, que comienza en Barcelona el 4 de julio.

Washington. La pívot española Awa Fam aseguró en una entrevista con EFE que le ha sorprendido "la tranquilidad" con la que está viviendo sus primeras semanas en la WNBA, donde ya se ha ganado un sitio en el quinteto titular de las Seattle Storm, mientras piensa en el Mundial con España, otro de los grandes sueños de su carrera.

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. España: Previa del primer partido de la final de la Liga Endesa: Valencia Basket-Barça

- Washington. Entrevista con la pívot española Awa Fam tras sus primeras semanas en la WNBA con las Seattle Storm.(FOTO)

Barcelona. Entrevista con el entrenador del Barça de balonmano, Carlos Ortega, pocos días después de ganar la Liga de Campeones. (FOTO) (VÍDEO)

. Previas de los partidos Rep. Checa-Sudáfrica, México-Corea, Suiza-Bosnia y Canadá-Catar y actualidad del resto de selecciones

- Miami. Las principales líneas de cruceros transformarán sus barcos en "fan zones" flotantes con menús y fiestas temáticas para el Mundial. (FOTO) (VÍDEO)

- Se inauguran en Ciudad de México las exposiciones "Un país, una selección" y "Cuando España jugó en México. historias de goles, migración y hermandad" (12.00. Centro Cultural de España en México, calle Donceles núm. 97, colonia Centro, Ciudad de México). (FOTO)

- Campeonatos Panamericanos de gimnasia artística, en Río de Janeiro (hasta 21), con la reaparición de la brasileña Rebeca Andrade.

- Previa del Abierto de Estados Unidos, que se juega de jueves a domingo en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York.

- Previas del Gran Premio de República Checa, 9ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Brno. (FOTO)

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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Redacción EFE Deportes