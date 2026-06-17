Scheffler, ante el reto de lograr el Grand Slam el día de su 30 cumpleaños

Después de conquistar el Masters de Augusta (2022 y 2024), el Campeonato de la PGA y el Abierto británico, doblete que hizo el pasado año, solo le queda tachar de la lista el torneo que organiza el máximo organismo rector del golf en Estados Unidos (USGA), que este año cumple su 126 edición tras nacer en 1895.

El campo de Shinnecock Hills de Nueva Yortk, el único que ha albergado el ‘major’ en tres siglos distintos, será el escenario donde pretende agrandar su historia el indiscutible número uno desde mayo de 2023, que desde entonces acumula motivos para aproximarse a la leyenda de su paisano Tiger Woods.

Y lo pretende hacer con una particular coincidencia: el domingo, última jornada, el golfista nacido en Ridgewood, a unos 130 kilómetros de Shinnecock Hills, celebrará su trigésimo aniversario.

De los seis golfistas que presumen de tener el Grand Slam, solo dos lo completaron antes de cumplir los treinta: Woods (24) y el sudafricano Gary Player (29)

En 1930, Bobby Jones también ganó con 28 años los cuatro ‘majors’ de la época, aunque por entonces no existía el Masters de Augusta.

El nivel de juego exhibido en esta temporada no le avalarían como el máximo favorito a pesar de acumular un título -el American Express en enero; tres segundos puestos, uno de ellos en Augusta; dos terceros y un cuarto.

En el Campeonato de la PGA no estuvo todo lo fino que se esperaba y acabó en decimocuarta posición, y también se quedó fuera del top diez en The Players (22), y en el Memorial (12), su última cita.

En línea con su personalidad, Scheffler, que fue padre de su segundo hijo a finales de marzo, quita hierro a lo que supondría completar el póker de ‘majors’.

“Si gano este torneo, sería increíble, pero luego llega la semana siguiente y pienso: bueno, ahora Scottie ha ganado el Grand Slam, ha ganado todos estos torneos de golf, ¿y ahora qué? ¿Ganar el US Open sería un sueño? Por supuesto. Pero al final, el Grand Slam nunca ha sido una motivación para mí. Siempre quise ser la mejor versión de mí mismo, y eso me ha traído hasta aquí”, argumentó en la víspera de la competición.

Junto al estadounidense, vuelve a estar en las quinielas Rory McIlroy, de 37 años y número dos del mundo, quien consumó el Grand Slam el pasado año y que este año sumó su sexto ‘major’ en Augusta.

El Abierto de Estados Unidos fue el primero que consiguió el norilandés, en 2011, por lo que pretende reeditar la gesta quince años después.

También aspira a repetir el español Jon Rahm, ganador en 2021 en Torrey Pines, quien llega lanzado después de situarse octavo en el ránking mundial, su mejor posición en dos años.

Será el décimo gran torneo de la USGA que disputa Rahm, que quedó tercero en 2019 y séptimo el pasado año.

El inglés Matt Fitzpatrick, cuarto del mundo y con tres títulos este curso, también se ha ganado el papel de aspirante a la victoria, que sería su segunda en el torneo después de la de 2022.

La última vez que se jugó en Shinnecock Hills, en 2018, venció el estadounidense Brooks Koepka, quien tuvo que retirarse en el torneo del pasado fin de semana debido a unas molestias en la mano.

Aunque no parte de favorito, uno de los protagonistas es el australiano Adam Scott, que alcanza los cien ‘majors’ seguidos, algo que solo había conseguido hasta ahora el legendario Jack Nicklaus, con 154.

Destaca además el nombre de Miles Russell, de 17 años y mejor jugador júnior de Estados Unidos, que hará su estreno en un grande.

El tercer grande de la temporada, que este año coincide con el Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, contará con la presencia de siete latinoamericanos: el chileno Joaquín Niemann, el mexicano Carlos Ortiz, los colombianos Nico Echavarría y Marcelo Rozo y los argentinos Emiliano Grillo, Mateo Pulcini y Alejandro Tosti.