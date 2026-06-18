Certifican otros 214 atletas de Puerto Rico para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Esta nueva ronda, según detalló en un comunicado la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, incluyó atletas de 21 deportes y modalidades, distribuidos en 123 féminas y 91 varones.

Con las tres rondas de certificaciones realizadas hasta el momento, Puerto Rico, al momento, cuenta con un total de 428 atletas certificados, producto de las 123 certificaciones anunciadas en la primera ronda, 91 en la segunda y 214 en esta tercera fase del proceso.

"La delegación de Puerto Rico continúa fortaleciéndose con atletas de gran talento y experiencia. Alcanzar los 428 atletas certificados demuestra el compromiso de nuestras federaciones y el trabajo que realizan nuestros deportistas para representar al país en el más alto nivel", expresó Vélez.

Los atletas certificados en esta tercera ronda por equipo son polo acuático (femenino y masculino), baloncesto (femenino y masculino) y baloncesto 3x3 (femenino y masculino), balonmano (femenino y masculino), béisbol (masculino), fútbol (femenino), hockey (femenino), sóftbol (femenino) y voleibol (femenino y masculino).

También hay deportistas certificados en ajedrez, bádminton, piragüismo, ecuestre, gimnasia rítmica, golf, halterofilia, taekwondo, tenis, tiro y tiro con arco.

Entre las certificaciones anunciadas figuran varios deportes de conjunto que ya aseguraron su participación en los Juegos.

Sin embargo, en algunos casos no se anunciaron los nombres de los atletas debido a que las respectivas federaciones nacionales continúan sus procesos de evaluación y selección final.

La composición final de la delegación puertorriqueña aún continúa en desarrollo, ya que varios deportes mantienen abiertos sus procesos de clasificación para Santo Domingo 2026.

Por tal razón, nuevos atletas podrán obtener su clasificación y ser considerados para certificación en futuras reuniones del Comité Ejecutivo del Copur.

A su vez, el Copur continuará evaluando las clasificaciones obtenidas y anunciando nuevas certificaciones a medida que concluyan los distintos eventos clasificatorios del ciclo regional.