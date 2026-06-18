Megaataque en Santa Rita: descubren “aguantadero” y hay 4 detenidos

El comisario Marcelino Espinoza detalló que el allanamiento se lleva a cabo en Minga Guazú, a la altura del kilómetro 24. En el sitio fueron detenidos un brasileño y tres paraguayos, todos presuntos miembros de la banda criminal dedicada a cometer asaltos a entidades bancarias.

Resaltó que uno de los detenidos es un brasilero que ya fue investigado previamente por otro atraco en la zona. Comentó que el mismo se había fugado durante un operativo en abril del 2024.

“El brasileño creemos que es el que está haciendo de explosivista”, resaltó.

Lea más: Megaasalto en Santa Rita: Ministerio de Justicia abre sumario a agente penitenciario

Además, destacó que uno de los detenidos sería el responsable del homicidio de un cambista en Cambyretá.

Evidencias incautadas e implicancia en varios hechos anteriores

En el “aguantadero” se hallaron armas de fuego, clavos “miguelito”, chalecos antibala, guantes, mascaras y varias evidencias más que involucran a los detenidos con el megaasalto en Santa Rita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario resaltó que el operativo sigue en curso, por lo cual no puede aún dar muchos detalles de las evidencias.

Lea más: Asalto tipo comando en Ciudad del Este: roban unos US$ 200.000 a empleado de importadora

La vivienda se encuentra en medio de una zona boscosa, rodeada de un arroyo.

“Puedo asegurar que son los responsables de todos los hechos: Algisa, Katuete, ataques a las transportadoras de encomiendas en Caaguazú donde se enfrentaron ante la FOPE”, aseguró sobre los hechos en los cuales habrían estado implicados los cuatro detenidos hoy.