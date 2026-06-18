Javier Sotomayor y Giba: la clave del éxito es contar con un buen equipo de apoyo

Ambos participaron este jueves en la segunda jornada del Sports Summit Madrid, el evento de industria del deporte que afronta su segunda edición en la capital española y que concluye hoy.

Sotomayor, considerado el mejor de la historia en salto de altura y poseedor del récord mundial, los 2,45 metros que superó en Salamanca en 1993, marca que sigue imbatida, logró un oro olímpico en Barcelona '92 y plata en Sídney 2000, además de dos títulos mundiales y cuatro en pista cubierta.

Por su parte, Giba fue parte de la época dorada de la selección brasileña de voleibol que se alzó con el oro olímpico en Atenas 2004 -donde fue elegido mejor jugador del torneo-, dos platas en Pekín 2008 y Londres 2012, y ocho títulos de Liga Mundial.

Con una historia muy diferente, uno en el deporte individual y el otro en el grupal, ambos coincidieron en que, detrás del éxito de sus carreras, hubo una base colectiva que les "ayudó" a conseguir las victorias.

"Tuve muchas dificultades para entrar en el voleibol y en otros deportes, pero lo más importante del oro de Atenas siempre fue que el equipo estuvo unido", dijo Giba.

El brasileño destacó que, en su etapa de juventud, lo más importante era "ganar" y ser los "mejores", pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que lo más importante era "estar juntos".

Por su parte, Sotomayor desveló el "miedo" que le acompañó las primeras veces, lo que le "limitó" a la hora de conseguir mejores marcas.

"El colectivo de trabajo de mi alrededor fue lo que me ayudó a ser un gran saltador", declaró el cubano.

Para ambos, haber podido vivir esa época del deporte fue un "privilegio" porque para ellos fue la "mejor".

"Conseguimos poner el voleibol por delante del fútbol en las calles de Brasil y eso para mí tiene más valor que las medallas", valoró Giba.

Treinta y tres años después del récord mundial en Salamanca, Sotomayor echó la vista para atrás y opinó que fue la hazaña que más "sorpresa" le dio, ya que no se lo "esperaba" por la dureza de esa temporada, en la que falleció su entrenador.

Ambos coincidieron en que sus modalidades deportivas han evolucionado en "gran nivel" gracias a la tecnología que implementan en los entrenamientos.

"El salto de altura ha seguido evolucionando, pero nadie ha logrado mi récord. Los sistemas de entrenamiento y el tratamiento médico ha cambiado y eso mejora la evolución del deportista", finalizó Javier Sotomayor.