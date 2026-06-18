¿7 años de carrera contra una semana? Lucía Mendoza recuerda su experiencia con el “Gordo” Brítez en la UNA

Durante una intervención en la Cámara Alta, la legisladora Lucía Mendoza sostuvo que el deterioro de la educación nacional y los títulos falsos viene de larga data y recordó una experiencia personal vivida en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde cursó durante siete años.

Mendoza comenzó lamentando la situación actual de la educación paraguaya y comparándola con la formación que recibió décadas atrás. Recordó que en su época existían materias como dicción y lógica, orientadas al desarrollo de la expresión oral, la lectura y el pensamiento crítico.

Sin embargo, el momento más llamativo de su discurso llegó cuando coincidió con las afirmaciones de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) sobre la existencia histórica de la compra de títulos universitarios.

“Hoy voy a estar de acuerdo con la senadora Celeste cuando menciona que en la época de las universidades ya existía la compra de títulos”, expresó.

El recuerdo de un supuesto caso en Arquitectura de la UNA

La senadora relató que cuando cursaba el sexto año de Arquitectura en la UNA, todos los estudiantes se conocían después de años compartiendo aulas. En ese contexto, recordó la aparición repentina de un alumno al que identificó como Carlos “Gordo” Brítez, hijo del temible jefe policial Alcibiades Brítez Borges, durante la era estronista.

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Según Mendoza, el hombre asistió apenas durante una semana a clases de una materia vinculada a la construcción arquitectónica y posteriormente se enteraron de que ya era arquitecto.

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“Todos nos conocíamos en el aula. Esa persona entró, se sentó en primera fila, fue una semana a dar curso, lo que a nosotros nos costó siete años quemando pestañas, y después nos enteramos de que ya era arquitecto”, manifestó.

La legisladora afirmó que este episodio ocurrió durante el régimen estronista y señaló que, según recuerda, Brítez era hijo del general Alcibiades Brítez Borges, quien se desempeñó como jefe de Policía de la Capital durante la dictadura.

“Los títulos falsos son un peligro”

Mendoza advirtió que el problema de los títulos obtenidos irregularmente no debe ser minimizado, especialmente cuando involucra profesiones que pueden afectar directamente la seguridad y la vida de las personas.

La parlamentaria destacó que los arquitectos no solo diseñan edificios, sino que también participan en la dirección de obras y en decisiones técnicas relacionadas con estructuras, materiales y seguridad.

“Es un peligro. Los arquitectos dirigimos obras, vemos cuánto cemento, cuántas varillas se utilizan. Hay familias que van a habitar esos edificios”, sostuvo.

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Asimismo, señaló que el riesgo es aún mayor cuando las irregularidades involucran carreras como medicina, ingeniería y otras profesiones de alta responsabilidad.

La senadora consideró que las investigaciones no deben limitarse a casos recientes y planteó que el fenómeno podría tener raíces mucho más antiguas de lo que se cree, incluso remontándose a los años de la dictadura. “Existió y ya existía”, insistió, al recordar el episodio que presenció durante sus años universitarios.