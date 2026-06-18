Romain Bardet será director deportivo del Decathlon de Seixas a partir de 2027

A sus 35 años, tras haberse retirado en 2025, Bardet, dos veces podio en el Tour, inicia una nueva experiencia como director deportivo en el mismo equipo en el que se formó como ciclista, aunque entonces llevaba el nombre de otro patrocinador (AG2R).

En un comunicado, el Decathlon aseguró que el subcampeón del Tour de 2016 trabajará junto a las actuales estructuras deportivas con una misión: "Imponerse de forma duradera entre los mejores equipos del pelotón mundial".

Se suma así a un proyecto que gira en torno a Seixas, que a sus 19 años ha levantado una gran expectación en Francia, que ambiciona un ciclista capaz de ganar el Tour desde 1985, y a nivel internacional.

Bardet podrá prestarle su experiencia en la carrera, donde también fue tercero en 2017 y donde ganó cuatro etapas, además del maillot de la montaña en 2019.