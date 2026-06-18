Romain Grégoire: "Íbamos a tope; ha estado ajustado, pero lo hemos hecho"

"Íbamos a tope, no podíamos acelerar más, teníamos que ver si iba a ser capaz de llegar él [Pogacar]. Ha estado ajustado, pero lo hemos hecho", explicó, sobre las sensaciones de la fuga cuando supieron que el esloveno del equipo UAE se había lanzado desde el pelotón para cazarlos.

Grégoire se metió en la fuga que se formó unos 40 kilómetros después de la salida y que, aunque reducida en número de componentes, llegó hasta la meta. "Un día muy duro. Hemos conseguido ganar desde la fuga y estoy muy contento de esta victoria. Es una carrera que me gusta mucho, el perfil es muy bueno para mí, en este momento del año tengo buenas piernas", comentó.

Además, analizó la tercera etapa, prevista para este viernes: "Mañana será un día interesante. Habrá una batalla entre la escapada y los equipos de los velocistas. Espero que sea un buen día".