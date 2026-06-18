Sergi Roberto deja el Como

"Llegué cuando el club acababa de lograr el ascenso a la Serie A, lleno de ilusión por un nuevo reto. Hoy, me voy con el club clasificado para la Liga de Campeones, algo que parecía un sueño cuando comenzó este viaje", comunicó el exjugador del Barcelona a través de un mensaje en sus redes sociales.

Sergi Roberto no renovará su contrato con el club lariano y afrontará una nueva etapa como agente libre tras contribuir a la consolidación del equipo revelación de los últimos años en la élite del fútbol italiano.

"Mirando hacia atrás, me siento increíblemente orgulloso de todo lo que logramos juntos. No solo por los resultados en el campo, sino por la gente que conocí en el camino", escribió.

El centrocampista agradeció el apoyo recibido de compañeros, cuerpo técnico, trabajadores de la entidad y aficionados, y aseguró que los recuerdos y amistades que creó se quedarán con él "para siempre".

"El Como siempre será una parte muy importante de mi vida y de mi carrera. Me voy con nada más que gratitud y con la certeza de que este club tiene un futuro muy brillante por delante", subrayó en la carta.

El Como 1907 culminó en 2024 su regreso a la Serie A tras 21 años de ausencia y comenzó a consolidarse en la máxima categoría italiana bajo la dirección de Fàbregas, y con piezas centrales como el propio Sergi Roberto o Nico Paz.

Esta temporada, el conjunto lombardo aseguró su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones, un logro histórico al tratarse de la primera participación del club en la competición.