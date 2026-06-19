La extremo paraguaya Ariana Clara Montserrat, sexto fichaje del Costa del Sol

Montserrat, de 24 años y 1.70 metros de estatura, jugará en el cuarto club de la Liga Guerreras Iberdrola, que ya acumula un lustro en el balonmano español, recuerda el Costa de Sol Málaga este viernes en un comunicado.

La internacional con su país se une las contrataciones la brasileña Micaela Rodrigues, la noruega Ida Wall, la brasileña María Brasil, la española de origen ruso Katia Zhukova y la también española María Sancha.

La paraguaya comenzó a dar sus primeros pasos en su país, aunque pronto dio el salto a Brasil aún en edad de formación. Allí creció hasta ser campeona nacional con el Pinheiros en 2019, donde destacó de manera importante.

Un protagonismo que le valió para desembarcar en España, donde el Conservas Orbe Zendal BM Porriño apostó por su desarrollo. Dos temporadas en Galicia y otros dos en el KH-7 BM Granollers antes de fichar el pasado verano por el Atlético Guardés.

Con el club gallego levantó el título de la EHF Copa de Europa y se quedó a las puertas de la Copa de la Reina, donde se colgó la plata en San Sebastián.

La internacional por Paraguay, con quien disputó con una gran actuación individual los Campeonatos del Mundo de 2023 y 2025, es una jugadora de gran físico y un buen catálogo en el lanzamiento.

"Estoy muy contenta y con mucha ilusión por empezar esta nueva etapa", indicó en declaraciones facilitadas por el club malagueño, al que añadió que "llegar al Costa del Sol significa dar otro paso importante" en su carrera por ser "un club competitivo, con mucha ambición y con una historia importante dentro del balonmano español".