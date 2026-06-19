Fundación Dequení tiene abiertas inscripciones para la corrida, hasta el 27 próximo

Las calles de Asunción esperan a la generosidad de los corredores, para tomar parte de la noble causa de la Fundación Dequení. En ese sentido, se ultiman detalles para la Corrida Dequení 2026, que se realizará el domingo 28 de los corrientes, y las inscripciones se podrán realizar hasta un día antes del evento mutitudinario.

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Dequení realiza anualmente la actividad recreativa, una de cuyas finalidades es la recaudación de fondos, siempre para destinar a mejores oportunidades para mas de 8.400 niños y adolescentes, quienes forman parte de sus proyectos socio-educativos.

Dequení presenta una de sus actividades estandartes de cada temporada, bajo el lema “Corremos para que lleguen lejos”.

La jornada solidaria reza que cada inscripción ayuda a sostener los proyectos para niños, adolescentes y sus respectivas familias, que forman parte generalmente de comunidades vulnerables y escuelas públicas de nuestro país.

La meta de este año es reunir a mas de 2.000 corredores y conseguir el apoyo de 50 empresas aliadas que tomen el compromiso con la entidad y sobretodo con los millares de beneficiados.

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Categorías. La corrida es para todas las edades, y las categorías son: Corredores individuales, empresas, organizaciones y niños.

En la categoría Empresas y Organizaciones es 5K y podrán participar colaboradores mayores de 18 años. También pueden sumarse universidades y colegios. La inscripción para esta modalidad se realiza a partir de 20 corredores.

La categoría Corredores Individuales también de 5K está habilitada para personas desde los 13 años.

La Kids Run es para niños y adolescentes de 4 a 12 años, con distancias adaptadas según la edad:

- 100 metros: 4 y 5 años

- 200 metros: 6 y 7 años

- 400 metros: 8 y 9 años

- 600 metros: 10 a 12 años.

Punto de partida. La largada será desde la sede social de Jubilados Bancarios, ubicada sobre la avenida Santa Teresa y Bernardino Caballero, en Asunción.

La convocatoria será a las 07:00 y la largada de la corrida 5K está prevista para las 08:00.

Posteriormente se realizará la Kids Run, organizada por distancias y edades.

Inscripciones. Las inscripciones cuestan:

- Corredores individuales (desde 13 años): G. 150 000

- Kids Run (4 a 12 años): G. 80 000

- Empresas y organizaciones: G. 3 000 000 por 20 corredores

- Corredor adicional corporativo: G. 150 000

Además, los participantes podrán adquirir las remeras oficiales de la Corrida Dequení con un costo adicional.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 27 de junio a través de https://www.ensusmarcas.com.py/carrera/corrida-dequeni-2026

Contacto: Livia Melgarejo - PRessencia | +595 981 553 276 | livia@pressencia.com.py Katherine Alfonzo – Dequení | +595986 119 466 | kalfonzo@dequeni.org.py