Argentina pierde ante Inglaterra en la tanda de penaltis 'shootout' (1-1, 1-3)

Tras dos cuartos en los que el equilibrio presidió el marcador y en los que los albicelestes desperdiciaron varios penaltis córner, Nicholas Bandurak adelantó al cuadro inglés al inicio del tercer periodo.

Argentina asumió el golpe y en el cuarto aprovechó un penalti córner para igualar el resultado por medio de Tomás Domene y llevar al choque a un final emocionante en el que ninguno de los dos equipos aprovechó sus ocasiones.

Por lo tanto, la contienda tuvo que resolverse en los penaltis. Will Calnan, James Albery y Stuart Rushmere acertaron para Inglaterra y aunque comenzó marcando Lucio Méndez, Argentina cerró al no poder transformar sus lanzamientos Domene, Lucas Toscani y Tobias Martins.

Argentina no pudo reencontrarse con el triunfo tras perder en sus anteriores encuentros ante la propia Inglaterra (0-5), Australia (1-2 y 2-3). El martes se enfrentará a España en el siguiente encuentro, que pasa a jugarse en el Ernst Reuter Sportfeld de Berlín.