El Dicorpebal Logroño confirma al central argentino Martin Jung

El equipo riojano, subcampeón de la Liga española, se hace así con los servicios de un jugador con proyección, a sus 23 años, aunque ya contrastado, no solo con la selección argentina sino tambiñen en la liga francesa y en España, donde jugó en Córdoba y Puente Genil.

Esta campaña ha disputado en Francia 30 partidos y ha anotado 74 goles.

Éste es el tercer fichaje "oficial" de los riojanos, tras los del portugués Gustavo Oliveira y del japonés Tomoki Ishida.

Está pendiente de confirmar la llegada de otros jugadores como el serbio Luca Jevtik, del italiano Nicolo D'Antino y del español Samuel Saiz (Ademar).