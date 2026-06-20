Kate Douglass bate el récord del mundo de los 50 braza

La marca lograda por la deportista de Pelham (Nueva York) mejora en dos centésimas el registro de la sueca Sara Sjöström (23.61) en los Mundiales de Fukuoka 2023.

La nadadora de 24 años, que poseía el récord de América con 23.91, el mismo registro que Gretchen Walsh, segunda en Indianapolis con 23.78, se convierte en la mujer más rápida del mundo en los 50 braza y también en la primera en bajar de la barrera de 23.60 en piscina larga.

"Es increíble. Estoy en shock, no sé qué decir. Esperaba mejorar mi tiempo y romper el récord de Estados Unidos, pero esto es mucho más rápido de lo que jamás hubiera imaginado", dijo Douglass a la NBC al terminar la competición.