Parecía un golpe al surtidor, pero conductor sorprendió a todos: Mirá cómo terminó esta historia

El incidente ocurrió alrededor de las 13:44 de este viernes en la estación de servicios Petrochaco, ubicada en el acceso Carapeguá–Nueva Italia. Según la denuncia inicial, realizada a ABC Color por la administradora de la gasolinera, Evelina Benítez, un conductor de un Mercedes-Benz gris de alta gama, cargó combustible por valor de G. 505.000 y abandonó el lugar tras simular supuestamente un pago mediante código QR.

De acuerdo con la afectada, en el vehículo viajaban un hombre como conductor acompañado de una mujer, quien descendió brevemente antes de que ambos se retiraran del sitio. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y fue ampliamente difundido, generando repercusión en redes sociales.

Posteriormente, ya en horas de la noche la administración del servicentro informó que el cliente se comunicó con la empresa y realizó la transferencia del monto adeudado.

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La administración de la gasolinera aclaró que la situación se debió a un inconveniente técnico en el sistema de cobro con tarjeta o QR. Con ello, el caso fue subsanado y no quedó deuda pendiente.

Desde la estación de servicios expresaron su agradecimiento por la comprensión del público y reafirmaron la continuidad de sus operaciones con normalidad.

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Amenaza a periodista

En relación al hecho, una mujer identificada como Guada Arce contactó a través de Facebook a la corresponsal en Carapeguá para solicitarle su número de celular.

Al comunicarse con la periodista, la amenazó dándole una hora de tiempo para borrar la información difundida en ABC Color. La comunicadora le respondió que no podía eliminar la publicación porque el hecho fue denunciado, a lo que la mujer le advirtió que sí se podía borrar y que, de lo contrario, “tendremos que tomar otras medidas”, cortando abruptamente la comunicación.