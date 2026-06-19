El arquitecto paraguayo que sedujo a H&M

Cuando Hennes & Mauritz, la cadena sueca con presencia en 81 mercados y ventas anuales que superan los US$ 20.000 millones, buscó quién construiría sus primeras tiendas en Paraguay, confió en un estudio local.

El Estudio de Arquitectura aquino+, liderado por el arquitecto César Aquino, se adjudicó dos concursos internacionales consecutivos y hoy tiene a su cargo el diseño, la construcción y la coordinación arquitectónica de ambos locales.

La primera tienda, ubicada en Paseo La Galería, tiene 3.500 metros cuadrados y marcará el debut oficial de H&M en el mercado paraguayo. La segunda se desarrolla en Distrito Perseverancia, donde aquino+ tiene a su cargo la coordinación arquitectónica integral del proyecto.

No fue un encargo directo. Fue una competencia.

Dos concursos, dos victorias

La oportunidad llegó a través de una convocatoria internacional altamente competitiva. El estudio presentó propuestas para ambas tiendas y se adjudicó los dos proyectos.

“Logramos adjudicarnos ambos proyectos y posteriormente participamos en la licitación para la construcción de la tienda de Paseo La Galería, un espacio de aproximadamente 3.500 metros cuadrados que marcará el debut oficial de la marca en el mercado paraguayo”, señaló Aquino a ABC Negocios.

La trayectoria del estudio fue clave para ganar la confianza del cliente global. Entre sus antecedentes figuran proyectos para Decathlon, Carolina Herrera y Purificación García, además de oficinas corporativas para PwC, Deloitte y Monsanto.

El manual no se negocia

Trabajar para una marca global implica reglas distintas a las del mercado local. H&M opera bajo estrictos manuales de diseño e identidad que no admiten interpretaciones. El papel del arquitecto local no es reinventar la marca: es garantizar que la experiencia del consumidor en Asunción sea exactamente la misma que en Estocolmo, Berlín o Ciudad de México.

“La arquitectura debe acompañar la experiencia de marca sin convertirse en protagonista. Detrás de una imagen simple y ordenada existe un enorme trabajo de ingeniería y coordinación”, afirmó Aquino.

Eso exige coordinación constante con equipos internacionales, precisión técnica en todas las etapas y una adaptación rigurosa al contexto paraguayo: normativas locales, disponibilidad de materiales y características propias del mercado de la construcción.

El proyecto ejecutivo como eje

Uno de los elementos que más diferencia a este tipo de encargo de un desarrollo convencional es el nivel de detalle exigido en el proyecto ejecutivo.

“Para este tipo de corporaciones, el proyecto ejecutivo es fundamental. Debe contener un nivel de detalle extremadamente preciso para evitar errores durante la construcción y garantizar que todo funcione según lo previsto”, explicó el arquitecto.

En el caso de la tienda de Paseo La Galería, ese nivel de detalle fue determinante. La obra se ejecuta dentro de un centro comercial en pleno funcionamiento, lo que eleva la complejidad logística: coordinación simultánea de sistemas de aire acondicionado, prevención de incendios, iluminación especializada, audio y redes de comunicación, todo ello sin interrumpir la operación del shopping.

A eso se suma que gran parte del mobiliario y equipamiento llega importado desde el exterior, por lo que cada pieza debe integrarse con precisión a la infraestructura construida localmente.

Auditorías que van más allá del diseño

H&M no audita solo el diseño. El proceso de control abarca seguridad laboral, cobertura de seguros, protocolos de higiene industrial, procedencia de materiales, eficiencia energética y gestión de residuos.

Cumplir esos estándares en Paraguay requirió preparación. Y aquino+ lo logró.

Arquitectura con propósito comercial

Los espacios de H&M no son neutros. Están diseñados para influir en el comportamiento del consumidor desde el primer paso dentro de la tienda. Recorridos intuitivos, ambientes modernos, iluminación calibrada y distribución estratégica de productos conforman un sistema pensado para maximizar la experiencia de compra.

“La iluminación y la distribución de los espacios están cuidadosamente planificadas para facilitar la experiencia de compra”, describió Aquino.

Una señal para el sector

Para César Aquino, el proyecto va más allá de un contrato. Es una demostración. “Haber ganado los concursos y estar construyendo estos desarrollos demuestran que existen talento, capacidad técnica y experiencia para ejecutar obras de clase mundial desde Paraguay”, concluyó.

La llegada de H&M no es solo un hito para el retail. Es también la confirmación de que la industria local de arquitectura y construcción puede competir, y ganar, en convocatorias de alcance global.