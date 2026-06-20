La brasileña Ceci llega al Cajasol "muy ilusionada por los valores que transmite" el club

"Siempre me ha llamado mucho la atención. Desde el primer momento sentí mucha confianza y eso fue clave para que tomara esta decisión", comentó, en declaraciones facilitadas este sábado por el club nazareno, la receptora exterior de 22 años, que se compromete por una temporada.

"Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión y entusiasmo y, además, desde el principio me he sentido muy acogida por todos. Soy consciente de la responsabilidad que supone defender estos colores, pero también de la oportunidad que representa formar parte de un proyecto con ambición y objetivos importantes", subrayó la nueva jugadora del Cajasol Esquimo, que la venidera campaña disputará la Liga de Campeones de Europa.

Ceci conoce la Liga Iberdrola porque ha militado en las dos últimas campañas en el DSV Sant Cugat, el rival de su nuevo equipo en los cuartos de final de la pasada Liga Iberdrola, cuando se erigió en la atacante más eficaz del conjunto catalán.

La jugadora brasileña, internacional en categoría inferiores, se une a las incorporaciones de la receptora argentina Juliana Ocaña y de la central extremeña Inma Lavado, así como las renovaciones de dos pilares como Sasa Barón y Lucía Prol, junto a la internacional española Irene de Blas.