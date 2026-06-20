Manolo Cadenas, exseleccionador de Argentina, a 25 años de su título liguero con Ademar

"Antes se podía soñar con pelearla y lograrla, ahora es simplemente imposible", expresó acerca de la Liga Asobal (máxima competición del balonmano español), conquistada por el Barcelona por decimosexta ocasión consecutiva (25 a lo largo de su historia).

El Ademar León, equipo que él dirigió en tres ocasiones (1995-2007, 2012-2013 y 2019-2023), alcanzó la gloria en el balonmano español en 2001, cuando conquistó el título liguero por única vez.

El técnico de Valdevimbre (León), de 71 años, fue capaz de llevar al conjunto ademarista a la elite del balonmano español para discutirle y, algunas veces, arrebatar el protagonismo a rivales como el actual indiscutible dominador, FC Barcelona, o las alternativas surgidas y ya desaparecidas, como Ciudad Real o Portland San Antonio.

Precisamente rompió la hegemonía liguera en la temporada 2000-2001 de un conjunto azulgrana histórico y al que se calificó como el 'Dream Team', lográndolo en un año en el que también San Antonio había conseguido lo propio, en su caso en la Copa de Europa, llegando a la última jornada ya como campeón tras una trayectoria impecable, pero que surgió con muchas dudas en sus inicios.

"Parecía que iba a ser complicado poder seguir manteniendo al equipo entre los favoritos a los títulos por irse jugadores muy importantes como Demetrio Lozano, José Javier Hombrados o Fernando Hernández y era una temporada de reconstrucción en la que muchos nos daban pocas opciones, pero logramos callar bocas", recuerda el también exseleccionador de España (2013-2016).

Cadenas, que obtuvo con Argentina el oro en el Campeonato Panamericano de Balonmano en 2018 y repitió éxito en los Juegos Panamericanos de 2019, con el Ademar logró la Copa del Rey, la Copa Asobal y en dos ocasiones la Recopa de Europa para sumar a un extenso palmarés que incluye títulos con el Teka Santander y el propio Barcelona.

La actual coyuntura de la Liga española no da lugar a la alternancia que hubo durante unos años con clubes como San Antonio, Ciudad Real, Ademar o Valladolid, estos dos últimos con menor presupuesto, para arrancarle títulos al coloso azulgrana.

"Antes las diferencias de presupuesto eran grandes, ahora es abismal del Barça con el resto y además el hecho de no tener rival en la liga española le permite, dado lo apretado del calendario para todos los grandes jugadores por los compromisos con sus selecciones, llegar más frescos también a las citas europeas frente a equipos franceses o alemanes e incluso de otras ligas como la polaca o húngara", apunta.

Por eso, Cadenas añora tiempos pasados porque, considera, que lo ideal, también para el espectador, sería una competición liguera "en la que al menos dos o tres equipos compitieran de tú a tú".