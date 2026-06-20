Olav Kooij se impone ante Merlier y Philipsen, Aranburu mantiene el liderato

La foto de llegada fue necesaria para determinar el autor de la victoria. Apretado y disputado esprint en el que Kooij (Numansdorp, 24 años), amargó la tarde a los candidatos belgas, ya que batió a Merlier (Soudal) y Jasper Philipsen (Alpecin), dando tiempo a un pelotón que marcó en meta un registro de 4h.07.48, a una media de 44,407 km/hora.

En el festival de velocistas le tocó el turno en esta ocasión a Kooij, un especialista que militó hasta la temporada pasada en el Visma y que posee 49 victorias como profesional, 3 de ellas en el Giro de Italia, y 3 logradas esta temporada. Ha ganado en 16 países diferentes.

La jornada estuvo marcada por una fuga de 6 hombres: Killy, Bellens, Coppens, Van Vliet, Place y Michael Vanthourenhout, éste último excampeón europeo de ciclocrós.

Vanthourenhout y Place fueron los primeros en ceder ante la presión de un pelotón que controló la escapada en todo momento. En la última vuelta al circuito, a 43 de meta, la diferencia era de 2 minutos. Síntoma de lo que sucedió a 3 km de la llegada, cuando el pelotón se dispuso a preparar el esprint.

En la general Alex Aranburu, ganador en Durbuy, mantuvo el maillot amarillo, prenda que defenderá en la quinta y última etapa que se disputará entre Gingelom y Hoeilaart, con un recorrido de 183.5 km.