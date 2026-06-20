Polideportivo
20 de junio de 2026 a la - 13:10

Olav Kooij se impone ante Merlier y Philipsen, Aranburu mantiene el liderato

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El neerlandés Olav Kooij (Decathlon) se ha impuesto en la cuarta etapa de la Vuelta a Bélgica, disputada entre Begijnendijk-Betekom y Aarschot, de 183.4 kilómetros, en un esprint muy disputado en el que superó sobre la línea al belga Tim Merlier, mientras que el español Alex Aranburu (Cofidis) mantuvo el liderato.

Por EFE

La foto de llegada fue necesaria para determinar el autor de la victoria. Apretado y disputado esprint en el que Kooij (Numansdorp, 24 años), amargó la tarde a los candidatos belgas, ya que batió a Merlier (Soudal) y Jasper Philipsen (Alpecin), dando tiempo a un pelotón que marcó en meta un registro de 4h.07.48, a una media de 44,407 km/hora.

En el festival de velocistas le tocó el turno en esta ocasión a Kooij, un especialista que militó hasta la temporada pasada en el Visma y que posee 49 victorias como profesional, 3 de ellas en el Giro de Italia, y 3 logradas esta temporada. Ha ganado en 16 países diferentes.

La jornada estuvo marcada por una fuga de 6 hombres: Killy, Bellens, Coppens, Van Vliet, Place y Michael Vanthourenhout, éste último excampeón europeo de ciclocrós.

Vanthourenhout y Place fueron los primeros en ceder ante la presión de un pelotón que controló la escapada en todo momento. En la última vuelta al circuito, a 43 de meta, la diferencia era de 2 minutos. Síntoma de lo que sucedió a 3 km de la llegada, cuando el pelotón se dispuso a preparar el esprint.

En la general Alex Aranburu, ganador en Durbuy, mantuvo el maillot amarillo, prenda que defenderá en la quinta y última etapa que se disputará entre Gingelom y Hoeilaart, con un recorrido de 183.5 km.