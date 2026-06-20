Pogacar: "Estoy muy emocionado por ver dónde estoy"

"Hacía muchísimo calor y el recorrido era rapidísimo. Me sentí genial, tenía las piernas en plena forma. No sabía que estaba luchando por la victoria; solo quería darlo todo. Sabía que estaba cerca, pero después del punto intermedio, ya no sabía de qué diferencia de tiempo tenía. Simplemente intenté darlo todo hasta la meta, y lo conseguí, así que estoy muy contento de haber ganado", dijo Pogacar en la meta de Aasburg.

El ciclista esloveno celebró su segunda victoria en la presente edición, a falta de la etapa reina de este domingo para llevarse a su palmarés una carrera que aún no ha ganado.

"Es una gran carrera, estoy feliz de conseguir mi segunda victoria, y mañana lucharemos por otra. La etapa ha sido brutal, completamente diferente a las de los últimos días, así que tengo muchas ganas de ver cómo responden mis piernas en la montaña", explicó.

Pogacar hará mañana en la etapa reina de montaña el ultimo ensayo antes del Toour de Francia que comienza el 4 de julio en Barcelona.

"Hoy fue una contrarreloj llana, mañana es una de las etapas de montaña de gran importancia, así que estoy muy emocionado por ver dónde estoy", concluyó.