El chileno Niemann, nuevo líder del Open de Italia; el español Ángel Ayora, segundo

Ayora protagonizó una jornada muy sólida al entregar una tarjeta de 63 golpes en este segundo día, sumando un total de 129 impactos para consolidarse en la segunda plaza del torneo, por detrás de los 127 del chileno.

Por detrás, el español Eugenio López-Chacarra escaló posiciones al firmar 65 golpes, 131 en el torneo hasta ahora, hasta la tercera plaza, que comparte con el francés Tom Vaillant (66 en la segunda vuelta) y el inglés Matt Wallace, quien firmó la mejor segunda vuelta con 62 golpes.

Por su parte, los españoles Jorge Campillo y Alejandro Hidalgo se encuentran empatados en el séptimo lugar con un acumulado de 133 golpes, tras firmar ambos una tarjeta de 67 este viernes.

Comparten esta posición con el anterior líder, el italiano Edoardo Molinari, que cedió terreno tras una vuelta de 70 golpes para un total de 133 impactos, con el sueco Lagergren Joakim y con el francés Frederic Lacroix.

El español Nacho Elvira, que comenzó con fuerza en la primera jornada, se sitúa en la dieciochoava posición con un acumulado de 135 impactos.

La tercera jornada de la competición se disputará este sábado en Turín, con Niemann en la defensa del liderato frente al empuje de la representación española.