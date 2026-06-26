El venezolano Carlos Mendoza es destituido como mánager de los Mets

"Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Carlos Mendoza por su liderazgo y compromiso inquebrantable", expresó el propietario de los Mets, Steve Cohen, en un comunicado difundido este viernes.

La organización anunció además el nombramiento de Andy Green, hasta ahora vicepresidente de desarrollo de jugadores, como mánager interino.

Cohen señaló que Mendoza "representó a esta organización con integridad y dedicación en todo momento", y le deseó a él y a su familia lo mejor, pero aclaró que "nuestro compromiso de brindarles a nuestros fans un equipo con calibre de campeonato no ha cambiado".

"No hay forma de adornarlo: Esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados merecen algo mejor de lo que hemos entregado", amplió Cohen.

La destitución se produjo en medio de una racha de seis derrotas consecutivas y con los Mets ocupando el último lugar de la División Este de la Liga Nacional, con marca de 34-47, mejor únicamente que los Rockies de Colorado y los Gigantes de San Francisco en el circuito.

Mendoza, de 46 años, cierra su paso por Nueva York con un récord de 206 victorias y 199 derrotas, para un porcentaje de triunfos de .509, el séptimo más alto entre los 25 dirigentes que ha tenido la franquicia.

"Carlos ha liderado la organización con pasión y elegancia, y es muy querido por todos los que trabajan con él a diario", dijo el presidente de operaciones de béisbol del equipo, David Stearns, en un comunicado.

El venezolano asumió el cargo en noviembre de 2023 tras desempeñarse durante cuatro temporadas como coach de banca de los Yanquis de Nueva York y reemplazar a Buck Showalter.

Pese al desenlace de su gestión, Mendoza será recordado por conducir a los Mets a una notable remontada en 2024. Después de perder 35 de sus primeros 59 encuentros, el equipo reaccionó, aseguró su clasificación a los playoffs en el penúltimo juego de la temporada regular y quedó a dos victorias de alcanzar la Serie Mundial.

"El impacto de Carlos en nuestros jugadores, el personal y la cultura durante las últimas tres temporadas ha sido transformador. Desafortunadamente, sabemos que nos estamos quedando cortos y que el cambio es necesario para seguir adelante", puntualizó Stearns.