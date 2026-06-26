Naomi Osaka alcanza en Bad Homburg su primera final en hierba

Naomi Osaka avanzó a la definición del torneo de Bad Homburg tras vencer por 6-3, 6-3 a la china Wang Xinyu (#52) en semifinales.

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A dos días del inicio de Wimbledon, Osaka se enfrentará en la final a la checa Karolina Muchova (#11), que venció por un doble 6-4 a la rumana Elena-Gabriela Ruse (#105).

Para la japonesa sería su primer título en el circuito WTA desde su victoria en el Abierto de Australia 2021.

Cuatro veces campeona de Grand Slam (US Open 2018 y 2020, Abierto de Australia 2019 y 2021) y exnúmero 1 mundial, Osaka encadenó el viernes su cuarto partido sin conceder un set sobre la hierba del torneo de Bad Homburg, cerca de Fráncfort.

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A sus 28 años, disputará el sábado su 14ª final aunque la primera de ellas fuera de las pistas duras, su especialidad.

Su última final fue en julio de 2025, cuando cayó contra la canadiense Victoria Mboko en el WTA 1000 de Montreal.

En el caso de Muchova, su pase a la final llegó en una semifinal que estuvo interrumpida durante más de una hora y media, cuando al término de la primera manga se decidió parar por calor extremo, con una temperatura cercana a los 40 grados centígrados.

Las previsiones del sábado son de nuevo de calor extremo en Alemania y por ello la hora de inicio de la final se adelantó a las 11:00, hora local (06:00 de Paraguay).