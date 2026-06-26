Sabalenka contra Kostovic y Serena Williams frente a Joint en Wimbledon

Aryna Sabalenka, ganadora de cuatro Grand Slams y cuyo mejor resultado en Wimbledon son las semifinales, jugará contra Teodora Kostovic y podría cruzarse en tercera ronda con la local Emma Raducanu, en dieciseisavos frente a la japonesa Naomi Osaka y en cuartos de final con Mirra Andreeva, que recientemente se proclamó campeona de Roland Garros.

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La bielorrusa, en caso de alcanzar las semifinales, se vería las caras con la estadounidense Jessica Pegula, rival con la que perdió recientemente en Berlín, torneo que también se juega sobre hierba.

Por el otro lado del cuadro, Elena Rykabina, segunda del mundo y ganadora en 2022, quedó emparejada con la francesa Lois Boisson, y en el caso de que se cumplan los pronósticos, se cruzaría con Amanda Anisimova en cuartos y con Iga Swiatek en semifinales.

La polaca, vigente campeona, tendría un enfrentamiento muy duro en tercera ronda ante Serena Williams, que con 23 títulos Grand Slam y a sus 44 años, jugará el individual y el dobles junto a su hermana Venus Williams.

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En cuanto a las españolas, Paula Badosa empezará su andadura con la estadounidense Emma Navarro y Jessica Bouzas con la austriaca Anastasiya Potatova.

Por su parte, Sara Sorribes se enfrentará con la andorrana Victoria Jiménez y Oksana Selekhmeteva con la austriaca Sinja Kraus.

Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, después del Abierto de Australia y Roland Garros, se pondrá en marcha el próximo lunes, en Londres.