Deportivo Sajonia apaga 105 velas

El club naranja celebró 105 años de vida institucional, convertida en una de las instituciones deportivas y sociales de mayor renombre y tradición del país.

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El mes aniversario es propicio para realizar actividades en una cargada agenda, consistente en eventos deportivos, socialees y culturales, como caracteriza a la entidad.

La institución naranja se mantiene firme en los preceptos originales, con el compromiso de “promover el deporte, fortalecer los lazos entre sus socios y seguir siendo un espacio de encuentro para las futuras generaciones”.

* Actividades aniversarias. Algunas de las múltiples actividades encaradas para conmemorar el aniversario se contemplan en la agenda, tal como presentaciones del Coro Naranja, Ballet Naranja, Vitalicios, así como competencias deportivas de ajedrez, básquetbol, bochas, fútbol, pádel, pesca, remo, tenis, tenis de mesa y vóley.

Además se realizarán competencias, encuentros interclubes y otras actividades.

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* Algo de historia. Uno de los fundadores del club fue el reconocido prohombre Friedrich Wilhelm Paats Hantelmann o sencillamente William Paats para la mayoría de los paraguayos.

Por muchos es considerado el padre del deporte paraguayo, puesto que también Paats es uno de los fundadores del Club Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo. Holandés de nacimiento, se radicó en el país desde los 18 años (1894),

La historia cuenta que trece familias deseaban promover la práctica del tenis y el remo, y allí surge la idea de fundar el club, con la visión de una institución que fomente la práctica deportiva y la integración familiar.

Esta idea fue plasmada íntegramente y se ha convertido pronto en un espacio para las actividades deportivas, sociales y culturales, uno de los clubes de mayor tradición en el Paraguay.

El tradicional color naranja del club está inspirado en el estandarte de la Casa Real de los Países Bajos, que fuera electo por Paats, legado que hoy representa un verdadero símbolo de identidad de la gran familia sajona.