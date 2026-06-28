Domingo, 28 de junio de 2026

. Además, previas de los partidos del lunes, Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos, y última hora del resto de selecciones.

- Chattanooga (EE.UU.). La selección española se entrena en su cuartel general de Chattanooga con vistas a su cruce de dieciseisavos de final del jueves 2 de julio contra la subcampeona del Grupo J en el SoFi Stadium de Inglewood, California (Estados Unidos), a donde viajará el martes 30 de junio.

- El Mundial de Fútbol que se está celebrando en el norte de América aspira a batir varios récords, pero no todos son positivos: las pausas hídricas en medio de los partidos son el símbolo del desmesurado consumo de agua necesaria para sostener la infraestructura del torneo y del público asistente.

- Nueva York. No hay Mundial sin polémicas, y esta edición de la Copa del Mundo 2026 no es excepción: la no roja Bellingham, el claro penalti a favor de Ghana que no vio el VAR o el juego peligroso no pitado a Alemania son algunas de las acciones que causaron más quejas hacia el colectivo arbitral, siempre en el punto de mira.

- Houston (EE.UU.)- Del suizo Johan Manzambi al meta caboverdiano Vozinha hasta el extremo sueco Anthony Elanga y el delantero estadounidense Folarin Balogun, estas son algunas de las grandes revelaciones de la fase de grupos del Mundial, que da paso a partir de este domingo a los dieciseisavos de final. Por Andrea Montolivo.

- Redacción Deportes. En las calles, las gradas y hasta en conferencias de prensa del Gobierno mexicano, el Mundial expande el espectáculo fuera del terreno a través de mascotas, cánticos y celebraciones que reflejan la identidad cultural de los países que participan e imponen tendencias que pasan a la historia del torneo. por Mikaela Viqueira.

- Houston (EE.UU.). Hace menos de un año, en un amistoso internacional, la selección de Japón remontó un 2-0 en contra y terminó imponiéndose por 3-2 a la Canarinha de Carlo Ancelotti. Este lunes en Houston, el desafío de los nipones llega al escenario de un dieciseisavo de un Mundial.

- Foxborough (EE.UU.)- Frente a la poderosa Francia, la selección de Noruega activó una detonación controlada. Sin Martin Odegaard, Alexander Sorloth ni Erling Haaland en un once plagado de suplentes, asumió la segunda plaza del Grupo I para aterrizar en el cuadro dominado por selecciones africanas y latinoamericanas, lejos de las grandes potencias europeas. Por Albert Traver.

- East Rutherford (EE.UU.). La fase de grupos del Mundial 2026 ha puesto en el disparadero a varias estrellas sobre las que se habían depositado grandes expectativas en sus países. Por Carlos Meneses.

- East Rutherford (EE.UU.). En Brasil vive la mayor comunidad de japoneses fuera de Japón y su fútbol está fuertemente vinculado con el país sudamericano.

Redacción deportes. El velocista estadounidense Noah Lyles regresa a la competición en los 100 metros, la neerlandesa Femke Bol debuta en los 800 en el circuito y el pertiguista sueco Armand Duplantis busca redención en la Liga de Diamante de París, que se celebra en el estadio Charlety marcada por la ola de calor que padece la capital francesa.

Redacción Deportes. Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en MotoGP; David Alonso (Kalex), en Moto2; y Máximo Quiles (KTM), en Moto3, arrancan este domingo desde la 'pole' de sus respectivas categorías en el Gran Premio de Países Bajos, décima prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, en el circuito de Assen.

Redacción Deportes. El Mundial de Fórmula 1 llega este domingo al Red Bull Ring de Spielberg, escenario de la octava carrera de una temporada que domina el piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli, cuya racha de cinco victorias consecutivas se vio interrumpida hace dos semanas con el triunfo del heptacampeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Londres. Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, defiende la corona del torneo británico. Ante la ausencia de Alcaraz, el italiano parte como principal favorito para revalidar el título. Tras perder en segunda ronda en Roland Garros, el italiano tratará de conseguir su primer Grand Slam de la temporada para sumar su quinto grande en su palmarés. Por Javier Peña.

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- Liga de Diamante. Reunión de París. (FOTO)

- Mundial de Rallys. 8ª prueba: acaba el Rally Acrópolis, en Loutraki (Grecia) (FOTO). Cuatro tramos, el último a las 11.15 GMT.

- Gran Premio de Austria, 8ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg (13:00 GMT). (FOTO)

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Primer partido de dieciseisavos de final: Sudáfrica-Canadá, en el SoFi Stadium de Inglewood (California, EE.UU.) (19.00 GMT).

. Previas de los partidos Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos.

- Messi, Ronaldo, asistencia y los otros récords que se batieron en la fase de grupos.

- El Mundial de Cabo Verde y otras sorpresas.

- Uruguay, Turquía y Senegal , las grandes decepciones.

- Jugadores que han sido revelación en la primera jornada.

- El Mundial de los goleadores; Messi, Mbappé, Haaland o Vini no faltan a la cita.

- Las polémicas: Bellingham sin expulsión y un gol vital anulado a Irán.

- Las anécdotas: del pato mexicano al remo noruego y el rosa de los botines.

- Hace menos de un año, en un amistoso internacional, la selección de Japón remontó un 2-0 en contra y terminó imponiéndose por 3-2 a la Canarinha de Carlo Ancelotti. (Texto) (Foto)

- En Brasil vive la mayor comunidad de japoneses fuera de Japón y su fútbol está fuertemente vinculado con el país sudamericano. (Texto)

- Frente a la poderosa Francia, la selección de Noruega activó una detonación controlada. Por Albert Traver. (Texto) (Foto)

- LIV Golf. Acaba el torneo de Luisiana, en el Bayou Oaks at City Park de Nueva Orleans (EE.UU.).

- DP World Tour. Termina el Abierto de Italia, el Circolo Golf Torino, en Fiano, Turín.

- Major femenino. Acaba el KPMG Women's PGA Championship, en Hazeltine (EEUU).

- PGA Tour. Acaba el Travelers Championship, en el TPC River Highlands de Cromwell, Connecticut (EEUU).

- Gran Premio de Países Bajos, 10ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Assen. Moto3 a las 09:00 GMT, Moto2 a las 10:15 y MotGP a las 12:00. (FOTO)

- Final del torneo ATP 250 de Eastbourne (Reino Unido) entre el belga Zizou Bergs y el francés Ugo Humbert, aplazada el domingo por la lluvia (10.00 GMT).

- Previas del torneo de Wimbledon, que se juega en Londres entre el lunes 29 de junio y el domingo 12 de julio. Información de Javier Peña Atienza.

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Redacción EFE Deportes