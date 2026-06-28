El padre de Nico Paz confirma que seguirá en el Como con el visto bueno del Real Madrid

En declaraciones realizadas a la plataforma deportiva 'Flashscore' desde el interior del Estadio de Dallas donde se jugó el Argentina contra Jordania, en el que Nico Paz fue titular, el padre aseguró que la voluntad de su hijo era permanecer en el equipo italiano.

"Ha sido una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho, pero también los blancos consideraron que otra temporada en Italia, con la posibilidad de jugar la 'Champions League', sería la mejor opción para su crecimiento. Si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver a Madrid en el futuro", explicó el exfutbolista argentino.

"Todavía quedan por definir y ajustar algunos detalles, como por ejemplo el precio", dijo, al subrayar que Nico Paz "está feliz porque en Como se encuentra muy bien y se siente muy valorado".

Pablo Paz aseveró que cree que es la mejor elección para su hijo y que se encuentra "muy a gusto" en Italia.

"Ha sido recibido de la mejor manera y lo tratan con mucho cariño en todos los aspectos. También el lado humano es muy importante y eso lo hace estar tranquilo", mantuvo.

Nico Paz se consagró esta temporada como una de las grandes revelaciones de la Serie A, liderando al Como a una clasificación histórica para la Liga de Campeones.

Formado en la cantera del Real Madrid, el joven talento llegó al club del norte de Italia en 2024 guardándose el Real Madrid una opción de recompra y conservando el 50 % de sus derechos económicos.

El conjunto blanco ofrecerá al club italiano la posibilidad de recomprar a Paz por una cifra cercana a los 60 millones de euros, una propuesta que el Como está dispuesto a aceptar, según las informaciones difundidas esta semana.