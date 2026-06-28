Gonçalo Ramos podría convertirse en el fichaje más caro de la historia del Milan

Ramos sería, además, uno de los fichajes más caros de la Serie A en los últimos años.

La confirmación del acuerdo definitivo cobró fuerza en las últimas horas después de que el periodista experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano adelantara el cierre de la operación.

Aunque la prensa italiana mantiene diferencias respecto al importe del traspaso, que oscilaría entre los 60 y los 75 millones de euros, coinciden en que el Milan y el club parisino ya alcanzaron un acuerdo definitivo, a la espera de la firma y del reconocimiento médico.

El atacante se convertiría así en el fichaje más caro de la historia del club, por delante de Rafael Leão (49,5 millones de euros), Leonardo Bonucci (42 millones de euros) y Manuel Rui Costa (41,3 millones de euros).

La llegada del luso se enmarca en la profunda reestructuración y renovación de la plantilla que busca llevar a cabo el conjunto 'rossonero'.

Con la llegada del también portugués Rubén Amorim al banquillo del Milan tras la salida de Massimiliano Allegri, que terminó la temporada fuera de los puestos de Liga de Campeones, y después de cambios en la directiva, el equipo busca una transformación profunda para rejuvenecer su plantilla y recuperar competitividad en Italia y en Europa tras años irregulares.