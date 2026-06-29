Copa de las Américas de IPSC culminó con gran éxito en Club de Paraguayo de Tiro

Este fin de semana concluyó con éxito la Copa de las Américas de IPSC, que se disputó en el Club Paraguayo de Tiro Práctico, con apoyo de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).

Lea más: Tiro Práctico

El evento reunió a los mejores exponentes del tiro práctico en un ambiente de alto nivel deportivo, precisión y seguridad.

Tomaron parte de la competencia tiradores de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y nuestro país.

Los tiradores de las Fuerzas Públicas, la Policía Nacional y Militar se destacaron con una actuación meritoria, en la competencia que demostró la habilidad, velocidad y precisión al enfrentar exigentes recorridos diseñados conforme a los estándares internacionales de IPSC.

Resultados

Los resultados registrados en las distintas categorías, fueron los siguientes:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Open

Morigi Solenir Antonio. BRASIL

Standard

1° Matías Mane (Argentina)

2° Enrique Larrañaga (Uruguay)

3° José Wilson Seixas (Brasil)

Producción Optic

1° Antonio Emilio Heck (Argentina)

2° Ederson Ricardo Saldhana (Brasil)

3° José Alejandro Gorostiaga (Paraguay)

Producción Optic Damas

1ª Viviana Zarratea (Paraguay)

2ª Luz Molina (Chile)

Optic

1° Juan Pablo Bastiani (Argentina)

2° Guilherme Klaime (Brasil)

3° Santiago Coco (Argentina)

Producción

1° Juan Pablo Duran (Argentina)

2° Julio César Machado (Brasil)

3° Carlos Meixner (Paraguay)

Producción Damas

1ª Karen Hicks (Paraguay)

2ª Gabriela Pairetti (Argentina)

3ª Marcia Messomo (Paraguay)

PCC: Pistol Caliber Carbine

1° Hipólito Lima (Brasil)

2° Deyvty Felipe Barcellos (Brasil)

3ª Radacia Cardozo Pereira Lady Campeona (Brasil)