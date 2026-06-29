Polideportivo
29 de junio de 2026 a la - 20:54

Fiorella Gatti avanza a las semifinales del Panamericano Sub 19, en San Salvador

Fiorella y Nicole, en el Campeonato Panamericano Sub 19 Femenino de Squash, que se disputa en San Salvador.
Fiorella y Nicole, en el Campeonato Panamericano Sub 19 Femenino de Squash, que se disputa en San Salvador.

La squashista paraguaya Fiorella Gatti se impuso a la local María Camila Sabogal y consiguió avanzar a las semifinales del Campeonato Panamericano Femenino de Squash Sub 19, que se disputa en San Salvador, la capital salvadoreña. Lastimosamente, Nicole Krauch quedó eliminada.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Fiorella Gatti sigue avanzando en el marco del Campeonato Panamericano de Squash Femenino Sub 19, que se disputa en la ciudad de Medellín, Colombia. Llegó a la instancia semifinal y jugará el pase a la final en la noche de este lunes.

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Nicole Krauch cayó 3-0 (4-11, 2-11, 4-11) contra la estadounidense Riva Bhagwati, y quedó fuera de la modalidad de singles.

* El camino de Fiorella. Fiorella Gatti, la mejor squashista de nuestro país se impuso por categórico 3 - 0 a Getsemani Aceves de México, con parciales 11-3 / 11-2 / 11-3.

Con este resultado, Fio avanzó a la fase de cuartos de final, donde se impuso a la anfitriona María Camila Sabogal de Colombia, obteniendo otro categórico 3-0, con estos chicos 11-3 / 11-5 / 11-0.

Ahora, Fio enfrentará a la verduga de Nicole, Riva Bhagwati, a partir de las 22:00 de nuestro país, en la instancia semifinal.

Es importante señalar, que Fiorella Gatti [1] es la única representante de Sudamérica que sigue en competencia en la modalidad de singles.

En la otra semifinal estarán Wing Kai Ho [2] de Canadá y Vivienne Sze [3/4] de EE.UU.