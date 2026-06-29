Hovland gana a Scheffler en el desempate

Hovland y Scheffler, que acabaron el domingo igualados con 21 golpes bajo el par, tuvieron que resolver la lucha por la victoria este lunes, pugna que duró tan sólo un hoyo, ya que tras embocar un 'birdie' el noruego con un 'putt' de más de dos metros, el norteamericano erró el suyo de uno.

Es el octavo triunfo del nórdico en su torneo 146 en el circuito americano y el primero de un jugador de este país en el Travelers, culminación de su remontada en la segunda mitad del recorrido del domingo, cuando revirtió una desventaja de dos golpes.

Scheffler, en cambio, tuvo que conformarse con el segundo puesto por cuarta vez esta temporada, en la que ganó en The American Express en California.

En tercera posición había terminado el estadounidense Collin Morikawa, con -20, y en la cuarta el inglés Matt Fitzpatrick, con -19.