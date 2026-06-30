El argentino Luca Cuminetti seguirá una temporada más en el Servigroup Benidorm

El jugador sudamericano afrontará de esta forma su tercera temporada consecutiva en el conjunto benidormense, con el que logró el ascenso a la Superliga Masculina y la permanencia en la máxima categoría española durante el pasado curso.

Cuminetti se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del equipo que entrena el también argentino Matías Guidolin, especialmente tras su rendimiento en la segunda vuelta del campeonato, en la que asumió un papel destacado tanto en ataque como en las tareas de recepción.

El club considera prioritaria la continuidad del receptor, al que destaca por su experiencia, regularidad y capacidad para aportar equilibrio al juego del equipo.

Con la renovación de Cuminetti, el Servigroup Benidorm da continuidad a una de las piezas importantes de la plantilla con la que afrontará su segunda temporada consecutiva en la Superliga Masculina.