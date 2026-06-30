Ettore Messina deja el Olimpia Milán

"Tiene un lugar en la historia del club: el Olimpia agradece a Ettore Messina. Tras una fructífera colaboración de siete temporadas, le agradecemos por el trabajo realizado en su doble rol de entrenador y presidente de operaciones de baloncesto", informó la entidad milanesa en un comunicado.

El conjunto italiano destacó la contribución de Messina al crecimiento deportivo y organizativo del club, tanto dentro como fuera de la cancha.

"Por todo ello, Ettore Messina ocupará siempre un lugar destacado en la historia de la institución", señalaron.

El exentrenador y hasta ahora dirigente del Olimpia Milán comunicó su decisión de poner fin a su etapa en el club lombardo durante la reunión del consejo de la Euroliga la pasada semana, según adelantaron medios italianos, cerrando de forma definitiva un ciclo que comenzó en 2019.

Messina, de 66 años y con cuatro títulos de Euroliga en su palmarés como técnico (dos con el Virtus de Bolonia en 1998 y 2001 y dos con el CSKA de Moscú en 2006 y 2008), ya dio un paso al lado el pasado mes de noviembre al dimitir como entrenador tras un inicio de temporada irregular.

Bajo la dirección del catanés como entrenador, el Olimpia Milán conquistó tres campeonatos de liga, dos Copas de Italia y tres Supercopas, además de regresar en 2021 a la Final a Cuatro de la Euroliga después de 29 años.

Tras los dos primeros meses de esta temporada, dejó el banquillo en manos de su ayudante, Giuseppe 'Peppe' Poeta, para pasar a desempeñar un rol exclusivamente de gestión directiva.

Bajo el rol ejectuvo del exentrenador del Real Madrid, el club milanés logró un triplete histórico al conquistar la liga, la Supercopa y la Copa Italia, un éxito que dedicaron a Giorgio Armani, fallecido el pasado mes de septiembre y principal patrocinador del equipo desde 2008.