Martes, 30 de junio de 2026

- FRANCIA-SUECIA. Francia confirmó su condición de máxima favorita al título en la fase de grupos, pero ahora tendrá que demostrar su poderío en los cruces eliminatorios, con Suecia como primer rival este martes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

- MÉXICO-ECUADOR. Si de la historia común dependiera, Ecuador está en aprietos, pero si de evaluar el presente se trata, el vigoroso impulso que trajo a la Tri hasta los dieciseisavos de final del Mundial, este martes en el estadio Azteca, es tan fuerte como el ánimo en México tras cumplir una perfecta fase de grupos.

. Además, previas de los partidos del miércoles: Inglaterra-República Democrática del Congo, Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina, y actualidad del resto de selecciones.

ESPAÑA. Chattanooga (EE.UU.). ‘Pedri Potter’, le apodó Luis Enrique. Su mejor truco, “esconder el balón”. Por sus botas pasa el fútbol de la selección española. Él tiene la varita. Promete una “mejor versión” suya y del equipo a la vez que contesta a las críticas en una entrevista con EFE. Por Óscar Maya. (Entrevista)

- Montevideo. El seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, ofrece una rueda de prensa en el estadio Centenario de Montevideo tras la eliminación de su equipo en el Mundial de 2026.

- Ciudad de México. Millones de mexicanos se preparan para presenciar el primer partido de México en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 que volverá a poner a prueba un fenómeno que trasciende el fútbol: cómo el país modifica sus rutinas, el consumo, y la actividad comercial cuando juega la selección.

- East Rutherford (EE.UU.). Bruno Guimarães es el motor silencioso de Brasil: corre, roba y es el actual máximo pasador del Mundial 2026, con cuatro asistencias. La última permitió que Gabriel Martinelli culminara la remontada ante Japón en los dieciseisavos de final. Por Carlos Meneses.

- Miami (EE.UU.). Con reliquias como las botas usadas por Uruguay en la final del Mundial de 1930, el balón del 'Maracanazo' o la camiseta de Maradona en 1986, la Conmebol desafía el 'glamour' de Miami Beach con una exposición que reivindica los diez títulos de las selecciones sudamericanas. Por Hugo Barcia.

- Los Ángeles (EE.UU). La promesa de organizar unos Juegos Olímpicos "libres de coches" en 2028 enfrenta su primera prueba en el Mundial 2026, donde las demoras y los atascos reflejan el colosal desafío de una red de transporte que busca absorber el movimiento de miles de aficionados. Por Mikaela Viqueira.

- Barcelona. La final de la Copa del Mundo de 1974 es la historia de lo que pudo haber sido y no fue, de cómo aquella Holanda, la del 'fútbol total', dirigida por Johan Cruyff cayó ante los anfitriones por 2-1, seguramente fruto de su indulgencia. Por Francisco Ávila.

- Redacción Deportes. Una imagen del excapitán de Uruguay Diego Godín, captado por la transmisión oficial del Mundial 2026 en la tribuna del estadio de Miami tras el empate a dos de la Celeste contra Cabo Verde, sintetizó el colapso antes de que terminaran eliminados con la derrota por 0-1 ante España. Por María José Rey.

Londres. La estadounidense Serena Williams, ganadora en siete ocasiones de Wimbledon, donde forjó gran parte de su leyenda, volverá a disputar un partido en el All England cuatro años después y, a los 44 años, se enfrentará a la australiana Maya Joint.

Buenos Aires. Un neurólogo y una enfermera que atendieron a Diego Armando Maradona en los días previos a su muerte declararán este martes en el juicio que busca determinar responsabilidades por el fallecimiento del astro.

Barcelona. Análisis de los desafíos del nuevo mandato en la presidencia de Joan Laporta, que este miércoles 1 de julio asumirá oficialmente de nuevo el cargo de máximo dirigiente del FC Barcelona, campeón de la Liga española este año bajo la dirección técnica del alemán Hansi Flick.

Barcelona. Entrevista con el jugador argentino Matías Pascual, que tras superar un calvario de lesiones, este curso ha sido una pieza clave para que el Igualada conquistara el título de la OK Liga 29 años después.

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- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Dieciseisavos de final: Costa de Marfil-Noruega, en Arlington (17.00 GMT); Francia-Suecia, en East Rutherford (21.00 GMT); y México-Ecuador, en Ciudad de México (01.00 GMT).

. Previas de los partidos Inglaterra-RD Congo, Bélgica-Senegal y EEUU-Bosnia y Herzegovina

- Rueda de prensa en Montevideo del seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa. (FOTO) (VíDEO)

- Millones de mexicanos se preparan para presenciar el primer partido de México en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- La selección española viaja a Los Ángeles, donde el jueves se cruzará con la de Austria en los dieciseisavos del Mundial 2026. El equipo nacional tiene previsto entrenarse antes en el Baylor School donde está convocada una rueda de prensa de Alejandro Grimaldo (FOTO) (VíDEO)

- Las reliquias del 'Maracanazo' y el mito de Maradona desafían el 'glamur' de Miami Beach.

- Bruno Guimarães, el motor de Brasil: líder en asistencias y 44,5 kilómetros en el Mundial.

- Kylian Mbappé es protagonista dentro y fuera del campo en el Mundial 2026.

- El Mundial pone a prueba el plan de transporte sin coches de Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de 2030.

- 1974. La primera gran derrota del ‘Fútbol total’.

- Uruguay amenazado con llegar en ruinas al Centenario precisa aprender la lección para 2030

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- La Real Federación Española de Fútbol presenta en "un evento especial" en la Plaza de Colón de Madrid los calendarios de competición para la temporada 2026/2027. (FOTO) (VÍDEO)

- Disputa de los cuatro torneos clasificatorios (de una sola jornada) que dan plaza para el Abierto Británico de golf (varios españoles y latinos en liza)

- Entrevista con el jugador argentino Matías Pascual, que tras superar un calvario de lesiones, este curso ha sido una pieza clave para que el Igualada conquistara el título de la OK Liga 29 años después.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Información de Javier Peña Atienza.

. Pista central (12.30 GMT): Taylor Townsend (USA)-Iga Swiatek (POL, 3), Alexander Blockx (BEL)-Alexander Zverev (GER, 2), Serena Williams (USA)-Maya Joint (AUS)

. Pista 1 (12.00): Taylor Fritz (USA, 6)-Dusan Lajovic (SRB), Lois Boisson (FRA)-Elena Rybakina (KAZ, 2) y Stanislas Wawrinka (SUI)-Matteo Berretini (ITA)

. Pista 2 (10.00): Amanda Anisimova (USA, 6)-inaL Gorcheska (MKD), Otto Virtanen (FIN)-Ben Shelton (USA, 4), Elina Svitolina (UKR, 8)-Daria Snigur (UKR) y Mariano Navone-Flavio Cobolli (ITA, 9)

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Redacción EFE Deportes