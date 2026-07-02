Se prepara la Carrerí 2026, con el lema “Cuando corremos juntos, incluimos”

La corrida Carrerí 2026 será presentada en sociedad el próximo jueves en el 3er. nivel del Shopping del Sol, a partir de las 11:00.
La invitación viene por parte de la Federación Juntos por la Inclusión, para una conferencia de prensa y el correspondiente lanzamiento de la Carrera Carrerí 2026.
Durante la conferencia de prensa se darán todos los detalles de la carrera que se realizará el domingo 9 de agosto del año en curso.
La organización desea nuevamente reunir a corredores con y sin discapacidad, para una “experiencia deportiva que promueve la inclusión, la accesibilidad y la participación de todas las personas”.
También se brindarán informaciones acerca del “crecimiento del movimiento Carrerí, los avances del Sello Carrerí, las alianzas estratégicas y las acciones que de esta iniciativa como referente del deporte inclusivo en el Paraguay”.
Sonia Carísimo, presidente de la Federación, estará al frente de la conferencia de prensa, junto a representantes de organizaciones aliadas, patrocinadores, atletas y miembros del Team Carrerí.
Contactos: federacionjuntosporlainclusion@gmail.com,
Celular: 0971-996672