Alfonso Pedraza ficha por el Lazio procedente del Villareal

"El Lazio anuncia la firma de Alfonso Pedraza. El defensa izquierdo nacido en 1996 ha firmado un contrato de tres años con el club", comunicó la entidad italiana, que a su vez compartió un vídeo en redes sociales del jugador enfundado con la camiseta blanquiceleste.

Pedraza, de 30 años y natural de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), se pondrá a las órdenes de Gennaro Gattuso, quien fue nombrado recientemente como entrenador del conjunto 'laziale' tras su etapa como técnico de la selección italiana.

Formado en las categorías inferiores del Villarreal, con el que debutó con el primer equipo en 2015 y con el que jugó más de 200 partidos oficiales, Pedraza se proclamó con el "submarino amarillo" campeón de la Liga Europa en 2021 ante el Manchester United, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones en 2022.

El futbolista cordobés, que destaca por su largo recorrido por la banda izquierda, encadenó varias cesiones en distintos equipos, entre ellos, el Lugo, el Leeds inglés, el Deportivo Alavés y el Betis.

Asimismo, fue internacional con España en las categorías sub-19, con la que fue campeón de Europa en 2015, sub-21, y llegó a debutar con la selección absoluta en octubre de 2023 bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

Pedraza llega a un Lazio que afronta una reestructuración de la plantilla de cara a la próxima temporada, con un banquillo renovado y con la directiva inmersa en un clima de tensión con los ultras y parte de la afición 'laziale', que dejará parte del Estadio Olímpico de Roma vacío como protesta contra la gestión del presidente, Claudio Lotito.