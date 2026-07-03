De Barcelona a París, Pogacar se dirige al "Club de los 5 Tour"

La Ciudad Condal, que ya recibió el Tour en 2013, lanzará la "grande boucle" después de la reciente visita del Papa León XIV y del estreno de la reforma de la Sagrada Familia. Barcelona y el Tour harán un "buen tandem", como reflejan los carteles que adornan las luminosas calles de Barcelona.

Fuertes emociones después de una espectacular presentación de equipos para el considerado tercer acontecimiento deportivo mundial después de la Copa del Mundo de fútbol y los Juegos Olímpicos.

Con Pogacar como indiscutible favorito y Vingegaard, Seixas y Juan Ayuso como alternativas, el Tour 2026 tendrá un recorrido de 3.334 kilómetros, con 54.540 metros de desnivel acumulado, 2 contrarrelojes, una individual y otra inicial por equipos, mucha montaña repartida en los 5 macizos franceses que incluye con 5 finales en alto y el Alpe D'Huez de juez con protagonismo en 2 etapas consecutivas.

Nadie duda de la condición de favorito de Tadej Pogacar (Klanec, 27 años). En 16 días de competición en 2026 lleva 13 triunfos, y su objetivo es entrar en la lista de leyendas. Toda la temporada está enfocada para que el doble campeón del mundo logre el quinto maillot amarillo en París.

Su gran rival y enemigo número 1 será el danés Jonas Vingegaard (Visma), ganador de la Vuelta 2025 y del reciente Giro. El nórdico, quien derrotó a Pogacar en los Tour de 2022 y 2023, asegura encontrarse al nivel de aquellos años una vez superadas las graves secuelas de la caída en la Itzulia 2024.

Tanto Pogacar como Vingegaard llegan con sus mejores equipos como apoyo para las tres semanas. Al esloveno le respalda, entre otros, el mexicano Isaac del Tour, ganador del Tour de Auvernia, y al danés una formación diseñada para la montaña, con Kuss y Jorgenson en la lista.

El francés Paul Seixas (Lyon, 19 años), es la sensación de la temporada. El líder del Decathlon ilumina el sueño de todo un país, con ganas de relevar a Bernard Hinault en el palmarés, último ganador francés en 1985.

El Tour no estaba en los planes iniciales de Seixas, pero su exhibición en la Itzulia dio la idea al Decathlon para tomar la alternativa en Barcelona. Con una calidad ya contrastada, la incógnita será conocer su respuesta física a partir de la segunda semana, a partir de ahí, un mundo desconocido para el lionés.

En un segundo escalón de referencias aparecen hombres como Florian Lipowitz, su compañero del Red Bull belga Remco Evenepoel, el español Juan Ayuso y el ecuatoriano Richard Carapaz. El alemán fue segundo en 2025 y acaba de ganar la Vuelta a Eslovenia con solvencia. Es candidato a repetir éxito.

Lipowitz deberá compartir galones con el debutante Remco Evenepoel, doble campeón olímpico. El asunto de la cohabitación tiene sus riesgos, pero si se entienden, entre ambos tienen buenas cartas a jugar. Y en el Lidl Trek los galones serán para Juan Ayuso, ahora sin las cadenas de trabajar para otro jefe.

El de Jávea tuvo un buen comienzo de curso ganando en el Algarve, pero luego lo lastró una caída en la París Niza y se retiró en la Itzulia. En el Tour de Auvernia despertó con un esperanzador tercer puesto. El ciclismo español no contará con Carlos Rodríguez (Ineos), baja de última hora, ni con Mikel Landa (Soudal), ambos reservados, tal vez, para la Vuelta.

Movistar se presenta con un nuevo líder, el belga de 23 años Cian Uitjdebroeks, séptimo en el Tour de Auvernia, una apuesta de futuro que debuta en el Tour. El equipo se completa con Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Javier Romo, Nelson Oliveira, Einer Rubio, Jefferson Cepeda y Michael Hessmann.

Con toda la ilusión del mundo también debuta el Caja Rural, todo un premio para el trabajo de cantera de la formación navarra. Su objetivo será buscar protagonismo en las escapadas y pelear una victoria al esprint con el colombiano Fernando Gaviria. En el Cofidis se confía en una sorpresa por parte de Álex Aranburu o Ion Izagirre.

Los esprinters tendrán 7 oportunidades para lucirse y, tratándose del Tour, no faltará ninguno. La lista de "guepardos" es amplia, con el duelo estelar a 3 entre Merlier, Philipsen y Pedersen. Pero la competencia será terrible con Olav Kooij, De Lie, Girmay, Matthews, Van Gils, Trentin, Fretin y Gaviria.

La montaña decidirá un Tour de Francia montañoso y con alicientes de principio a fin. Atravesará los cinco grandes macizos montañosos del país con Pirineos, Macizo Central, Vosgos, Jura y Alpes. Aunque la tercera semana será decisiva, ya en Montjuic, escenario final de las dos primeras etapas, se pueden producir sorpresas.

El Tour nace con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros antes de afrontar una segunda etapa quebrada con final también en la capital catalana, en el alto de Montjuic. Apenas 48 horas después primera gran cita para la general con la llegada en alto a Les Angles (1,7 km al 8.7), en los Pirineos franceses.

Dentro de la primera semana está la etapa con meta en Foix que incluye 4 puertos, y especialmente la sexta con la llegada a Gavarnie-Gèdre (2a, 18,7 km al 3,7), uno de los nuevos finales de montaña incorporados al Tour junto al Col de la Griffoul, el Col du Page, el Col du Haag, el Plateau de Solaison o el Col de Sarenne. Será la jornada del Tourmalet (Especial, 17,2 km al 7,3).

Después de jornadas para el esprint en Burdeos y Bergerac, que serán dos de las 7 opciones que tendrán los velocistas, llegará la primera jornada de descanso antes del Macizo Central. La etapa de Le Lioran (10a), el 14 de julio, día de la Fiesta Nacional, tiene 7 puertos y dureza suficiente para esperar alguna batalla.

Antes del segundo día de reposo destacan las jornadas del Balón de Alsacia (9.1 km al 6,8) y la 14 entre Mulhouse y Le Markstein, con 5 puertos, un sube y baja constante con el Muro de Haag (1,6 km al 10 por ciento) a 6 de meta.

La única contrarreloj individual llegará en la etapa 16 entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains sobre 26 kilómetros. No será una crono especialmente larga, pero puede resultar decisiva entre los candidatos al maillot amarillo.

En una recta final con 3 finales en alto, los Alpes serán los que señalen a los mejores. El último viernes terminará en Alpe d’Huez (13,9 al 8) tras ascender las míticas 21 curvas de herradura de la subida más emblemática del Tour.

El sábado 25 de julio, a un paso de París, los corredores afrontarán la Croix de Fer (24 km al 5,2) y el Telegraphe (12 km al 7,1) antes de subir el Galibier (17,5 km al 7), techo de la carrera a 2.642 metros de altitud. No habrá terminado el suplicio, pues aún quedará el Col de Sarenne (12,9 km al 7,3) y de nuevo el Alpe D'Huez como meta por una vertiente más corta (3,8 km al 6,1). Etapa reina.

París recibirá al pelotón el 26 de julio con el atractivo circuito que incluye la subida a Montmartre, donde el año pasado Wout Van Aert descolgó a Pogacar para adjudicarse el triunfo. Los Campos Elíseos encumbrarán al mejor.