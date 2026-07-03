Izagirre y Aranburu, los "cazaetapas" del Cofidis

Desde la veteranía, Ion Izagirre (Ormaiztegi, 37 años) ya sabe lo que es ganar etapas en el Tour de Francia, ya que ha firmado 2, pero observa opciones para aumentar la cuenta ante un recorrido que ofrecerá días interesantes.

"Vengo con una ilusión grande, viendo la temporada que llevo llego con ganas, con una buena preparación, y lo que espero ahora es no tener caídas ni otros contratiempos. Si puedo dar el cien por cien trataré de estar presente en las fugas y tener opciones de ganar una etapa", señaló.

Analizado el conjunto de las 21 etapas del Tour 2026, Izagirre considera que "a priori hay opciones para que llegue la fuga en varias etapas", e intentará "estar ahí, atentos junto a Alex y Fretin para intentar ganar alguna etapa".

Por su parte, Álex Aranburu (Ezkio Itsaso, 30 años), llega al Tour después de una destacada primavera con triunfo de etapa en la Itzulia y la tercera plaza en la Vuelta a Bélgica. El excampeón de España apunta a levantar los brazos ante la menor ocasión que se presente.

"Llego bien al Tour, con buenas sensaciones después de Bélgica, pero aquí el nivel es diferente. El objetivo es buscar una etapa. Ya desde la primera semana puede haber opciones y habrá que luchar día a día. Están los mejores del mundo en la carrera más grande", detalló Aranburu a EFE.

Sin duda "ganar una etapa en el Tour sería un sueño. Es muy difícil, pero trabajo para ello y hay que intentarlo", concluyó.