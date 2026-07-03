Juan Ayuso: "El podio es el objetivo"

Desde el hotel de concentración de su equipo en Granollers, en las afueras de Barcelona, donde este viernes atendió a los medios de comunicación antes del inicio de la ronda francesa, el ciclista español precisó que no le obsesiona acabar entre los tres primeros de la clasificación general.

"He disfrutado mucho del proceso preparando esta carrera, he tenido muchos inconvenientes en estos últimos meses y estoy contento de haber sacado mi mejor versión para llegar aquí en buena forma. Quiero seguir con esa mentalidad de disfrutar de este Tour. Es el primer Tour que voy a disfrutar con tranquilidad", señaló.

El camino hasta la ronda francesa no ha sido "un camino de rosas", asegura Ayuso, quien tuvo un buen comienzo de curso ganando en el Algarve, pero luego lo lastró una caída en la París Niza y se retiró en la Itzulia. Hace pocas semanas, mostró un buen nivel con un esperanzador tercer puesto en el Tour de Auvernia.

Llega al Tour con la etiqueta de líder en la lucha por la general del conjunto alemán, que cuenta con "un bloque súper fuerte", afirma.

El danés Mattias Skjelmose será la segunda baza para la clasificación general del Lidl-Trek, el canadiense Derek Gee será fundamental en la montaña, mientras que el español Carlos Verona aportará experiencia en la escalada.

Para el terreno ondulado y llano, el Lidl cuenta con el checo Mathias Vacek, mientras que Toms Skujiņš y Quinn Simmons buscarán victorias de etapa en escapadas, mientras que otro danés, Mads Pedersen, excampeón mundial en ruta, seguirá siendo una de las mayores amenazas para la victoria de etapa.

"Tengo que aprovechar que tenemos un equipo muy fuerte. Está Mads (Pedersen), que vamos a intentar que luche por el maillot verde. Tener otro líder que luche por otro objetivo me libera de bastante presión", añadió.

Ayuso le resta importancia a la presión que significa afrontar la 'Grande Boucle' como principal baza de la escuadra en la general: "Cada vez pienso menos en eso. En los primeros años me dejaba llevar más. Ahora he estado en Andorra muy a mi bola. Hemos estado en una burbuja y luego llegas aquí con la prensa y la gente y te empiezas a dar cuenta de que esto empieza".

En este sentido, tiene claro que la responsabilidad de la carrera corresponde al UAE y al Visma-Lease Bike que lideran Tadej Pogacar, cuatro veces ganador del Tour, y Jonas Vingegaard, máximo rival del esloveno en la pugna por la general y bicampeón de la ronda francesa.

"Mi carrera es bastante simple: es seguir un poco a UAE y Visma, y ver qué plan tienen ellos. El que esté en el podio será quién pueda aguantar más a Pogacar", argumentó.

El líder del Lidl-Trek tiene claro que el esloveno es el "máximo favorito" para ganar su quinto Tour, aunque subraya que eso puede ser beneficioso para ciclistas como él, que no tendrá que asumir "todo el peso de la carrera".

La estrategia de Ayuso se basa en no desgastarse demasiado en las primeras trece etapas del Tour: "Los primeros días van a ser los más caóticos y tengo que hacer una buena etapa en el Tourmalet, evidentemente, pero la primera semana es más de supervivencia. A partir de la etapa catorce, que son las que fuimos a ver con el equipo, es cuando empieza el Tour, pero primero hay que sobrevivir los primeros trece días".

Sin embargo, no renuncia a hacer este sábado un buen papel en la contrarreloj por equipos, de 19,6 kilómetros, que transcurrirá por las calles de Barcelona en la etapa con la que se dará el pistoletazo de salida al 'Grand Départ'.

"Creemos que es posible ganar la primera etapa, el equipo ha trabajado muchísimo de cara a esta contrarreloj y tenemos un equipo súper fuerte. Estamos seguros de que vamos a ser competitivos", agregó.

Ayuso opinó que la victoria "se va a decidir por pequeños detalles", ya que se trata de un recorrido corto, por lo que prevé que las diferencias "serán pequeñas", si bien consideró que tiene una oportunidad de ganar la etapa y empezar el Tour con el maillot amarillo.

"Ese es el sueño de cualquier niño (enfundarse el maillot amarillo) y mañana es una oportunidad buenísima para conseguirlo, pero no estoy obsesionado ni supone un estrés extra", concluyó. EFE