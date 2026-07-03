Nagelsmann, octavo seleccionador que deja el cargo por resultados del Mundial

La relación la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador uruguayo, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann, lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente: