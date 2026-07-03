Recorrido oficial, datos generales y últimos vencedores del Tour de Francia

El recorrido de la "grande boucle" 2026 incluye una contrarreloj inicial por equipos de 19,6 km, una crono individual de 26,1, 7 etapas propicias para el esprint, 4 de perfil ondulado, 8 de montaña a través de los Pirineos, Macizo Central, los Vosgos, el Jura y los Alpes y de ellas 5 finales en alto.
El Col del Galibier, con sus 2.642 metros de altitud será el techo de la presente edición y el Alpe D'Huez será protagonista en la último fin de semana con 2 finales consecutivos en su cima. El total de desnivel positivo será de 54.450 metros.
Día Etapa Recorrido Km Perfil
4 jul 1a Barcelona - Barcelona (CRE) 19.6 CRE
5 2a Tarragona - Barcelona 168,5 Ondulada
6 3a Granollers - Les Angles 195,9 Final alto
7 4a Carcasona - Foix 181,9 Media Mont.
8 5a Lannemezan - Pau 158,3 Llana
9 6a Pau - Gavernie-Gèdre 186,2 Montaña
10 7a Hagetmau - Burdeos 175,1 Llana
11 8a Périgueux - Bergerac 180,4 Llana
12 9a Malemort - Ussel 185,5 Media Mont
14 10a Aurillac - Le Lioran 166,6 Media Mont
15 11a Vichy - Nevers 161,3 Llana
16 12a Magny-Cours - Chalon-sur-Saône 179,1 Llana
17 13a Dole - Belfort 205,8 Media Mont
18 14a Mulhouse - Le Markstein 155,3 Media Mont
19 15a Champagnole - Plateau de Solaison 183,9 Final alto
21 16a Évian - Thonon-les-Bains 26,1 CRI
22 17a Chambéry - Voiron 174,7 Ondulada
23 18a Voiron - Orcières-Merlette 185,2 Final alto
24 19a Gap - Alpe d'Huez 127,9 Final alto
25 20a Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez 170,9 Final alto
26 21a Thoiry - París 133 Llana.