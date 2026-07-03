Polideportivo
03 de julio de 2026 a la - 04:50

Recorrido oficial, datos generales y últimos vencedores del Tour de Francia

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Barcelona, 2 jul (EFE).- La 113 edición del Tour de Francia se disputa desde este sábado, 4 de julio, hasta el día 26 con salida en Barcelona y llegada en París después de completar 21 etapas que sumarán 3.334 kilómetros.

Por EFE

El recorrido de la "grande boucle" 2026 incluye una contrarreloj inicial por equipos de 19,6 km, una crono individual de 26,1, 7 etapas propicias para el esprint, 4 de perfil ondulado, 8 de montaña a través de los Pirineos, Macizo Central, los Vosgos, el Jura y los Alpes y de ellas 5 finales en alto.

El Col del Galibier, con sus 2.642 metros de altitud será el techo de la presente edición y el Alpe D'Huez será protagonista en la último fin de semana con 2 finales consecutivos en su cima. El total de desnivel positivo será de 54.450 metros.

Día Etapa Recorrido Km Perfil

4 jul 1a Barcelona - Barcelona (CRE) 19.6 CRE

5 2a Tarragona - Barcelona 168,5 Ondulada

6 3a Granollers - Les Angles 195,9 Final alto

7 4a Carcasona - Foix 181,9 Media Mont.

8 5a Lannemezan - Pau 158,3 Llana

9 6a Pau - Gavernie-Gèdre 186,2 Montaña

10 7a Hagetmau - Burdeos 175,1 Llana

11 8a Périgueux - Bergerac 180,4 Llana

12 9a Malemort - Ussel 185,5 Media Mont

14 10a Aurillac - Le Lioran 166,6 Media Mont

15 11a Vichy - Nevers 161,3 Llana

16 12a Magny-Cours - Chalon-sur-Saône 179,1 Llana

17 13a Dole - Belfort 205,8 Media Mont

18 14a Mulhouse - Le Markstein 155,3 Media Mont

19 15a Champagnole - Plateau de Solaison 183,9 Final alto

21 16a Évian - Thonon-les-Bains 26,1 CRI

22 17a Chambéry - Voiron 174,7 Ondulada

23 18a Voiron - Orcières-Merlette 185,2 Final alto

24 19a Gap - Alpe d'Huez 127,9 Final alto

25 20a Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez 170,9 Final alto

26 21a Thoiry - París 133 Llana.