Viernes, 3 de julio de 2026

- AUSTRALIA-EGIPTO. Pendientes de Mohamed Salah, de si no juega, si lo hace o cómo lo hace, Australia y Egipto protagonizan el viernes en el AT&T de Arlington un cruce de dieciseisavos de perfil bajo, hacia el que se dirigen menos focos, pero igual de trascendente que el resto. Por Óscar González

- COLOMBIA-GHANA. Colombia, que terminó líder del grupo K por encima de Portugal, se enfrentará este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a una Ghana que reservó un cupo en la segunda fase como uno de los ocho mejores terceros, en un encuentro que los suramericanos afrontarán impulsados por su gran trabajo en la fase de grupos. Por Santiago Carbone

. Además, previas de los partidos de octavos de final que se juegan el sábado, Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia, y actualidad del resto de selecciones.

- Houston (EE.UU.). Ismael Saibari nació en Terrassa en 2001, y desde el pueblo catalán se mudó jovencísimo a Bélgica, donde se gestó una carrera que le ve ahora como flamante fichaje del Bayern Múnich y como líder de la selección marroquí, que se mide este sábado con Canadá en Houston con una plaza en los cuartos de final del Mundial 2026 en juego. Por Andrea Montolivo.

- Cali (Colombia). Cuando Julián Quiñones marcó uno de los goles que impulsó a la selección de fútbol de México hacia la fase de octavos de final del Mundial 2026, un hombre celebró con lágrimas de alegría a más de 3.000 kilómetros de distancia, en el suroeste de Colombia. Por Mario Baos.

- East Rutherford (EE.UU.). Los caminos de Neymar y Haaland vuelven a cruzarse el domingo en los octavos del Mundial con una cuenta pendiente que arrastran desde la Liga de Campeones 2019/2020, cuando el brasileño se burló del noruego al imitar su ya icónica celebración de meditación. Por Carlos Meneses.

- Buenos Aires. La vida de Fernando Romero cambió poco en los últimos cuatro años, desde que su canción 'Muchachos' se convirtió en la banda sonora de la coronación argentina en Catar 2022: el profesor de Ciencias Sagradas sigue dando clases en la misma escuela y no podrá viajar al Mundial 2026 por razones económicas. Por Sebastián Rodríguez Mora.

- Miami (EE.UU). El milagro de 'Vozinha' tiene sello argentino. El guardameta de Cabo Verde firmó antes del Mundial un acuerdo con 'Senda Athletics', una marca de calzado con ADN de Argentina, y lucirá sus botas precisamente este viernes cuando se enfrente a la 'Albiceleste'.

- Ciudad de México. El fenómeno viral de Merlín, conocido como el “pato mundialista”, ha desatado el furor de los mexicanos por la compra de animales y su dueña, Carla Gómez, advierte del peligro de pasar de la moda al abandono de nuevas masal finalizar la Copa del Mundo.

Madrid. La historia de Alfredo Di Stéfano empieza con la inmigración y termina con la globalización. Entre ambos extremos caben el Dorado colombiano, la batalla futbolística entre Europa y Sudamérica o el Real Madrid moderno. Cien años después de su nacimiento, pocas biografías explican mejor un siglo de fútbol. Por Juanjo Lahuerta

Además, Di Stéfano y los Mundiales: la cicatriz de la leyenda.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8004568252, 8007333589, 8001240557)

Redacción deportes. El vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, se enfrenta al estadounidense Jenson Brooksby, y el serbio Novak Djokovic, campeón siete veces en el All England Club, se mide al francés Arthur Rinderknech. Además, el brasileño Joao Fonseca se enfrenta al ruso Roman Safiullin.

. En el cuadro femenino, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, juega contra la letona Jelena Ostapenko, y la española Jessica Bouzas contra la estadounidense Jessica Pegula.

Roma. El nuevo responsable de la cantera del Udinese, el español José Rodríguez, afirma en una entrevista con la Agencia EFE que asume el puesto tratando de aportar el conocimiento que adquirió en el fútbol español, y agrega que en Italia hace falta un cambio de mentalidad para desarrollar el talento juvenil. Por Carlos Expósito.

Redacción deportes. El Gran Premio de Gran Bretaña, una de las citas más atractivas del calendario, comienza este viernes con los únicos entrenamientos libres y la sesión de clasificación para la carrera sprint en el circuito de Silverstone, una pista que está presente desde la primera temporada del Mundial de Fórmula Uno.

Barcelona. La 113 edición del Tour de Francia, que sale este sábado de Barcelona con una crono por equipos de 19,6 km y finaliza en París el día 26, cuenta con el esloveno Tadej Pogacar como aspirante a su quinto título, lo que le igualaría con las grandes leyendas. La baza española será Juan Ayuso. Por Carlos de Torres.

- Recorrido oficial y datos generales del Tour 2026.

- Análisis de las 5 etapas claves del Tour 2026.

- Entrevista con el director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme.

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- Entrenamientos libres (11:30-12:30 GMT) y sesión de clasificación sprint (15:30-16:24 GMT) del Gran Premio de Gran Bretaña, 9ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Silverstone. (FOTO)

- Previa del Tour de Francia, que comienza el sábado en Barcelona. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Recorrido oficial y datos generales del Tour 2026.

. Análisis de las 5 etapas claves del Tour 2026.

. Entrevista con el director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Dieciseisavos de final: Australia-Egipto, en Arlington (18.00 GMT); Argentina-Cabo Verde, en Miami Gardens (22.00 GMT); y Colombia-Ghana, en Kansas City (01.30 GMT del sábado).

. Previas de los partidos de octavos de final del sábado: Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia.

- Houston (EE.UU.). Ismael Saibari nació en la localidad española Terrassa en 2001 es el nuevo fichaje del Bayern Múnich y líder de la selección marroquí, que se mide este sábado con Canadá en Houston con una plaza en los cuartos de final del Mundial 2026 en juego. (FOTO)

- Cali (Colombia). Cuando Julián Quiñones marcó uno de los goles que impulsó a la selección de fútbol de México hacia la fase de octavos de final del Mundial 2026, un hombre celebró con lágrimas de alegría a más de 3.000 kilómetros de distancia, en el suroeste de Colombia. (FOTO) (VÍDEO)

- East Rutherford (EE.UU.). Los caminos de Neymar y Haaland vuelven a cruzarse el domingo en los octavos del Mundial Por Carlos Meneses. (FOTO)

- Buenos Aires. La vida de Fernando Romero cambió poco en los últimos cuatro años, desde que su canción 'Muchachos' se convirtió en la banda sonora de la coronación argentina en Catar 2022. Por Sebastián Rodríguez Mora.

- Miami (EE.UU). El milagro de 'Vozinha' tiene sello argentino. El guardameta de Cabo Verde firmó antes del Mundial un acuerdo con 'Senda Athletics', una marca de calzado con ADN de Argentina, y lucirá sus botas precisamente este viernes cuando se enfrente a la 'Albiceleste'. (FOTO)

- Ciudad de México. El fenómeno viral de Merlín, conocido como el “pato mundialista”, ha desatado el furor de los mexicanos por la compra de animales. (FOTO)

- Bogotá. Los colombianos se reúnen en parques, plazas, restaurantes y bares para ver el Colombia-Ghana de dieciseisavos de final. (FOTO) (VÏDEO)

- Entrevista con el nuevo responsable de la cantera del Udinese, el español José Rodríguez. Por Carlos Expósito.

- Centenario del nacimiento de Di Stéfano. La historia de Alfredo Di Stéfano, que empieza con la inmigración y termina con la globalización, explica un siglo de fútbol. Por Juanjo Lahuerta

Además, Di Stéfano y los Mundiales: la cicatriz de la leyenda

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8004568252, 8007333589, 8001240557)

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Pista central (a partir de las 12.30 GMT): Arthur Rinderknech (FRA/25)-Novak Djokovic (SRB/7), Aryna Sabalenka (BLR/1)-Jelena Ostapenko (LAT), Felix Auger-Aliassime (CAN/3)-Michael Zheng (USA).

. Pista 1 (12.00 GMT): Daria Kasatkina (RUS)-Naomi Osaka (JPN/14), Jannik Sinner (ITA/1)-Jenson Brooksby (USA), Claire Liu (USA)-Coco Gauff (USA/7).

. Pista 2 (10.00 GMT): Roman Safiullin (RUS)-Joao Fonseca (BRA/24), Jessica Pegula (USA/4)-Jessica Bouzas (ESP), Hubert Hurkacz (POL)-Tommy Paul (USA/21).

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Redacción EFE Deportes