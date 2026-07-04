Ayuso lamenta el pinchazo de Skjelmose que les frenó para la victoria

"Nos ha faltado muy poco. Es una pena porque hemos perdido a Mattias relativamente pronto e iba a ser un corredor para marcar la diferencia al final", dijo el ciclista del Trek.

"Pese a ello hemos hecho una buena crono, cerca de los equipos que están en otra liga. Tengo que agradecer a los compañeros y lamentar la mala suerte, porque podíamos haber luchado por la victoria", agregó.

Ayuso indicó que tenían planeado que Skjelmose fuera el último hombre que le acompañara en la subida final a Montjuic y que también iba a ser clave en la parte llana.

"Nos hemos quedado cinco solos muy pronto y eso ha podido marcar la diferencia. Hay que seguir adelante, quedan 20 días para dar lo mejor", comentó.