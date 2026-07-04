Domingo, 5 de julio de 2026

- MÉXICO-INGLATERRA. México e Inglaterra se citan este domingo en el estadio Azteca de Ciudad de México en pos de un cupo en cuartos de final que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.

. Además, previas de los partidos de octavos Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica.

Barcelona. Con el danés Jonas Vingegaard como primer líder, la 113 edición del Tour de Francia continúa este domingo con la segunda etapa, primera en línea, sobre 168,5 km entre Tarragona y Barcelona, que la víspera acogió la 'Grand Départ' de la carrera. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial y defensor del título, se enfrenta este domingo al japonés Shintaro Mochizuki, 151 del ránking y verdugo en la ronda previa de Rafa Jódar, en los octavos de final del torneo de Wimbledon, fase en la que el siete veces campeón en Londres, el serbio Novak Djokovic, se cruza con el ruso Roman Safiullin, el español Alejandro Davidovich con el canadeinse Ferlix Auger-Aliassime y el polaco Hubert Hurkacz con el alemán Jan-Lennard Struff.

. En los octavos del cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 mundial, se ve las caras con la japonesa Naomi Osaka, la estadounidense Jessica Pegula con su compatriota Iva Jovic, la también norteamericana Coco Gauff con la suiza Belinda Bencic y las checas Karolina Muchova y Barbora Krejcikova se enfrentan entre sí.

Redacción deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) traslada el liderato más joven de todos los tiempos a Silverstone, sede este fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial, que se disputa, con formato sprint, en el circuito que albergó, en 1950, la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno.

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- Mundial de Fórmula E. 13ª prueba: Shanghái ePrix-2 (07:05-08:00 GMT).

- Gran Premio de Gran Bretaña, 9ª cita del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Silverstone (14.00 GMT). (FOTO)

- IndyCar Series. Gran Premio Mid-Ohio, en Lexington, Ohio (EE.UU.).

- Tour de Francia (hasta 26). 2ª etapa (FOTO): Tarragona-Barcelona, de 168,5 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Octavos de final: Brasil-Noruega, en East Rutherford (20.00 GMT), y México-Inglaterra, en Ciudad de México (00.00 GMT del lunes).

. Previas de los partidos de octavos Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica (INFOGRAFÍAS).

- DP World Tour. Acaba el BMW International Open, en el Golfclub München Eichenried, en Múnich (Alemania).

- PGA Tour. Acaba el John Deere Classic, TPC Deere Run de Silvis, Illinois (EE.UU.).

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Pista central (12.30 GMT). Octavos de final: Roman Safiullin (RUS)-Novak Djokovic (SRB/7), Aryna Sabalenka (BLR/1)-Naomi Osaka (JPN/14), Jannik Sinner (ITA/1)-Shintaro Mochizuki (JPN).

. Pista 1 (12.00 GMT). Octavos de final: Jessica Pegula (USA/4)-Iva Jovic (USA/16), Felix Auger-Aliassime (CAN/3)-Alejandro Davidovich (ESP/22), Belinda Bencic (SUI/11)-Coco Gauff (USA/7).

. Pista 2 (10.00 GMT). Octavos de final: Hubert Hurkacz (POL)-Jan-Lennard Struff (GER).

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Redacción EFE Deportes