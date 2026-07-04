Polideportivo
04 de julio de 2026 a la - 17:13

Domingo con truco deportivo en el Yacht y Golf Club Paraguayo

Torneo rankeable de truco deportivo
Uno de los varios encuentros de truco deportivo de clasificación que se llevan a cabo palpitando la competencia de fin de año en el Cemina.

Este domingo 5 de julio, desde las 12:30 del mediodía, se llevará una jornada más del tour de TTP en el área metropolitana de la capital del país, para la gran convocatoria de los apasionados del truco deportivo, un deporte muy arraigado de nuestro país y todo el Cono Sur latinoamericano.

Por ABC Color

En esta ocasión, la cita es en el Yacht y Golf Club Paraguayo, más específicamente en el Hoyo 8, donde se reunirán los competidores en equipos de tres integrantes para buscar la codiciada presea de campeón o subir al podio para ganarse un lugar en el Grand Slam del truco deportivo de finales de año. Con la coordinación general estará a cargo de Todo Truco Paraguay (TTP).

Más de 60 tríos de participantes están inscriptos para esta competencia, con equipos del departamento Central, como también del interior del país y de la ciudad de Formosa, República Argentina.

Así también participarán representantes de importantes clubes deportivos del país, tales como Club Internacional de tenis (CIT); Club Deportivo Alemán, Asociación Paraguaya de Caza y Pesca (APCP), Centro Militar y Aeronáutico, Lawn Tennis Club, Club Nacional, par de Alfiles, Club Puerta del Lago, con el auspicio de Ramírez Díaz de Espada.

Las inscripciones siguen abiertas hasta el domingo 5 de julio a las 9,30 horas a los siguientes teléfonos: 0971 566-898, Oscar Acosta, presidente de Juegos deportivos del Yacht y Golf Club Paraguayo, y al 0982 535-775, Amado Amarilla, coordinador general de TTP.

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Próximas paradas de TTP

Todo Truco Paraguay (TTP), una organización sin fines de lucro, está abocado a mantener este deporte practicado a nivel país y para ello prepara otra competencia nacional e internacional por las fiestas patronales de Yaguarón y Piribebuy, donde los amantes del truco deportivo podrán competir.

El domingo 19 de julio será en la hermosa Yaguarón y el 2 de agosto en la Ciudad Heroica de Piribebuy.