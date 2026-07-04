Domingo con truco deportivo en el Yacht y Golf Club Paraguayo

En esta ocasión, la cita es en el Yacht y Golf Club Paraguayo, más específicamente en el Hoyo 8, donde se reunirán los competidores en equipos de tres integrantes para buscar la codiciada presea de campeón o subir al podio para ganarse un lugar en el Grand Slam del truco deportivo de finales de año. Con la coordinación general estará a cargo de Todo Truco Paraguay (TTP).

Más de 60 tríos de participantes están inscriptos para esta competencia, con equipos del departamento Central, como también del interior del país y de la ciudad de Formosa, República Argentina.

Así también participarán representantes de importantes clubes deportivos del país, tales como Club Internacional de tenis (CIT); Club Deportivo Alemán, Asociación Paraguaya de Caza y Pesca (APCP), Centro Militar y Aeronáutico, Lawn Tennis Club, Club Nacional, par de Alfiles, Club Puerta del Lago, con el auspicio de Ramírez Díaz de Espada.

Las inscripciones siguen abiertas hasta el domingo 5 de julio a las 9,30 horas a los siguientes teléfonos: 0971 566-898, Oscar Acosta, presidente de Juegos deportivos del Yacht y Golf Club Paraguayo, y al 0982 535-775, Amado Amarilla, coordinador general de TTP.

Próximas paradas de TTP

Todo Truco Paraguay (TTP), una organización sin fines de lucro, está abocado a mantener este deporte practicado a nivel país y para ello prepara otra competencia nacional e internacional por las fiestas patronales de Yaguarón y Piribebuy, donde los amantes del truco deportivo podrán competir.

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El domingo 19 de julio será en la hermosa Yaguarón y el 2 de agosto en la Ciudad Heroica de Piribebuy.