Pogacar: "No me decepciona no empezar el Tour con el maillot amarillo"

Sin maillot amarillo, pero con el de lunares de la montaña al haber marcado el mejor tiempo en la subida a Montjuic, Pogacar, tercero en la crono con el UAE, perdió 12 segundos respecto a Vingegaard.

"No, no estoy decepcionado por no haberme llevado el maillot amarillo. Estoy contento con la crono, y más aún con haber pasado este día. Siempre se busca la victoria, pero no siempre se puede ganar. Lo hemos hecho bien. Isaac del Toro ha hecho un excelente trabajo, es un compañero genial", dijo el cuádruple ganador del Tour.

Tras recordar que "hacía mucho tiempo que no hacíamos una contrarreloj por equipos", Pogacar vaticinó que la segunda etapa entre Tarragona y Barcelona "va a ser complicada y agitada".