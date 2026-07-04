Vingegaard: "El maillot me da más fuerzas para tratar de llevarlo hasta París"

"La batalla está lanzada", dijo el danés en un claro mensaje al esloveno Tadej Pogacar, al que aventajó en 12 segundos al término de una contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona en la que cada corredor acabó con el tiempo que marcó en meta.

"Es formidable volver a vestirme de amarillo tres años después, este es uno de los maillots más codiciados del ciclismo. Es verdad que es solo la primera etapa y que queda mucha ruta por delante, pero voy a disfrutar de cada jornada que pueda conservarlo. El objetivo sigue siendo vestirlo en París", dijo el ciclista del Visma.

"Este es un paso para tratar de ganar la carrera. El equipo ha hecho un trabajo formidable, hemos corrido muy bien y todos mis compañeros merecen esta victoria", indicó

El ganador de las ediciones de 2022 y 2023, que no vestía el maillot amarillo desde el podio de París de aquel segundo año, reconoció que no será fácil mantenerlo tras la etapa de este domingo, también con final en la montaña de Montjuic tras 168,5 kilómetros con inicio en Tarragona.

"Es una buena etapa para Pogacar, voy a intentar no perder su rueda. El Tour ha comenzado, la pelea ha comenzado", indicó el danés.