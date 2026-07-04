Vingegaard vuelve al maillot amarillo en la montaña mágica de Montjuic

La crono inicial por equipos que tuvo a Barcelona como escenario de lujo con un monumental recorrido de 19,6 km entre la playa y la montaña de Montjuic, encumbró de nuevo a Vingegaard (Hillerslev, 29 años), ganador de 2 Tour y aspirante al tercero en el presente ejercicio. En el primer combate con el UAE y el máximo favorito Tadej Pogacar, el nórdico volvió al amarillo que le negó el esloveno desde 2023.

Vingegaard marcó el tiempo del equipo en 21.47 minutos, a una media de 54 km/hora. Después de ser lanzado por su compañero Piganzoli, el danés remató la faena volando en la última subida para dar el triunfo al Visma. Todo un idilio del nórdico con Cataluña, ya que el ganador del Giro, poco antes ganó antes la Volta.

Esta marca levantó de la silla caliente por 8 segundos al Ineos de Filippo Ganna, el doble campeón del mundo que ya se veía primer líder con la camiseta tricolor de campeón de Italia. La tercera plaza fue para el UAE de Tadej Pogacar, quien también asumió el liderazgo del equipo para detener el reloj a 12 segundos de Vingegaard.

"Es solo la primera etapa, pero el objetivo es vestir el maillot amarillo en París. Ha sido un gran trabajo del equipo y esto da mucha moral. Mañana la etapa es buena para Pogacar, pero trataré de seguir su rueda", dijo Vingegaard en meta.

La representación española dio la de cal con la gran crono de Juan Ayuso, quien en su Barcelona natal condujo al Lidl Trer hasta la cuarta plaza, a 15 segundos del Visma. El de Jávea superó al Red Bull del doble campeón olímpico Remco Evenepoel y al Decathlon de Paul Seixas.

Vingegaard saldrá de amarillo en la segunda etapa. Ganna le sigue a 8 segundos, Pogacar a 12, Ayuso a 16, Evenepoel a 19 y el mexicano Isaac del Toro a 26. Dentro del top 10 el francés Seixas, a 39.

A las 5 de la tarde, con puntualidad taurina, se alzó el telón del Tour 2026 con el Caja Rural Seguros RGA a escena. Ocho hombres entusiasmados por su debut en el Tour cumplieron en su puesta de largo marcando el primer registro, 22.59 minutos. Llegó en solitario el neerlandés Alex Molenaar. "Contentos con el debut, además hemos ganado a varios equipos", valoró el director, "Josemi Fernández".

Desde la rampa situada junto a la playa del Fórum se fueron lanzando las escuadras en una modalidad con nuevas reglas. El tiempo del equipo lo marcaría el primer corredor que cruzara la meta, pero cada ciclista tendría el tiempo que hiciera en el plano individual.

La salida de Movistar fue esperanzadora, marcando el mejor tiempo al paso por la Sagrada Familia, la mitad del recorrido, pero poco después el líder del equipo, el belga Cian Uitjdebroek se mostró incapaz de seguir el ritmo de sus compañeros, hasta el punto de perder 1 minuto un minuto en la meta de Montjuic.

El equipo perdió la concentración por el hundimiento del líder, afectado por los calambres, consecuencia de un inicio explosivo en la parte llana. Peor comienzo posible para Uitjdebroeks, alejado de su objetivo de alcanzar un top 10 en París. Un batacazo inesperado a las primeras de cambio. Raúl García Pierna trató de remolcar al jefe, pero el naufragio fue inevitable, y el belga solo se quedó sufriendo su miseria.

Filippo Ganna irrumpió con un tiempo que parecía casi insalvable y puso a su equipo a la espera. El gigante de Verbania esquivó la amenaza del Alpecin de Van der Poel y al Decathlon de Seixas, pero el duelo se vivía con los dos últimos equipos en salir, Visma y UAE.

El grupo de Vingegaard mantuvo hasta 4 hombres hasta la última subida. Piganzoli resistió con su jefe de fila, hasta que éste se levantó de la bicicleta para firmar la victoria grupal y recuperar el maillot amarillo que no vestía desde aquella tarde en París, año 2023.

El consuelo para Pogacar, vestir en la segunda etapa el maillot de la montaña en la segunda etapa, en la que el colombiano Egan Bernal llevará el verde por marcar el Ineos el mejor tiempo en el paso intermedio y Juan Ayuso el blanco de mejor joven.

La primera etapa en línea del Tour saldrá junto al conjunto histórico Patrimonio Mundial de la Unesco de Tarragona y llegará de nuevo a Montjuic, al mismo lugar donde finalizó la crono inicial. Serán 168.5 km con una primera parte llana y una segunda interesante que sumarán 2.500 metros de desnivel.

A mitad de trayecto primer puerto de la ronda, la Cota de Begues (2a, 6,1 km al 6,5). Ya en Barcelona, la montaña mágica de Montjuic pondrá a prueba a los más fuertes con una triple subida hasta el castillo de (1,6 km al 9,3). En la meta, situada junto al estadio olímpico se pueden producir las primeras sorpresas.