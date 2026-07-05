Aficionados abarrotan el Zócalo y el Ángel antes del partido entre México e Inglaterra

El Gobierno capitalino informó en sus redes sociales que el Zócalo, sede del FIFA Fan Festival, alcanzó su aforo máximo y recomendó acudir al Monumento a la Revolución para disfrutar el encuentro “de forma más cómoda y segura”, mientras los aficionados esperan el inicio del partido que se retrasó una hora debido a lluvias y tormentas eléctricas.

También se difundieron avisos de que la zona del Ángel de la Independencia estaba llena, por lo que se pidió a quienes planeaban celebrar en Paseo de la Reforma buscar otros puntos de reunión.

El operativo ocurrió en una jornada de alta concentración por el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra, disputado en el Estadio Ciudad de México, recinto con capacidad para más de 87.000 aficionados.

Para el Zócalo, medios locales reportaron un cupo máximo de 55.000 personas en el Fan Festival, mientras que para el Ángel de la Independencia las autoridades anunciaron un límite de 25.000 asistentes, con cierre de accesos una vez alcanzado el aforo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Gobierno de la capital mexicana instalaron pantallas adicionales en calles alrededor del Centro Histórico, donde se ubica el Zócalo, la principal plaza pública del país, así como en los monumentos a la Revolución, del Caballito y cerca del Senado mexicano.

Además, en las imágenes difundidas por autoridades y medios se observaron filtros de revisión en el Fan Fest del Zócalo y en el corredor de Reforma, donde policías retiraron latas de cerveza, bebidas alcohólicas y envases de espuma como parte del operativo de seguridad.

Con corte a las 14:00 horas (20:00 GMT), el Gobierno capitalino reportó 218 retiros de comercio en vía pública, 1.287 latas aseguradas, 71 botellas aseguradas y ninguna remisión.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua también realizó trabajos de retiro de basura en accesorios hidráulicos sobre Paseo de la Reforma, mientras la ciudad activó alerta naranja y amarilla por pronóstico de lluvias fuertes.

Las medidas se reforzaron después de los incidentes registrados en celebraciones previas por triunfos de México, que dejaron cuatro personas muertas y llevaron a las autoridades a duplicar seguridad, limitar aforos, cerrar accesos y redirigir a la afición hacia más de 50 puntos de visualización.