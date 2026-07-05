De la Fuente afirma que es "un declarado admirador" de Cristiano Ronaldo

La víspera de su enfrentamiento de octavos de final del Mundial ante Portugal, en el estadio AT&T de Arlington, De la Fuente elogió en conferencia de prensa al capitán luso: “Soy un declarado admirador de Cristiano. De futbolistas y personas como él. Es un ejemplo de valores para la gente joven y menos joven. Me rindo ante Cristiano".

"Es un futbolista del que hay que estar pendiente en cualquier circunstancia. No hay que hacerle un marcaje individual, pero si hay un futbolista del que hay que estar pendiente es Cristano. Es el mejor en las zonas en las que se decide el partido. Espero que no juegue, pero va a jugar -bromeó-. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él”, añadió.